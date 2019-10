Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Due persone sono morte carbonizzate durante il saccheggio a un grande magazzino di materiali per l’edilizia e il bricolage, durante il quale si è sviluppato uno. Con queste – rileva la testatana Bio Bio – salgono a dieci le vittime di cui sia ha notizia dall’inizio delle proteste (il governo, al momento, ne ha confermate sette). L’o si è verificato alla filiale della Costrumart di La Pintana, nella regione metropolitana. Due persone sono morte in uno del supermercato a San Bernardo, cinque in una situazione simile a Renca e un’altra a. “Siamo in guerra contro un nemico potente e implacabile, che non rispetta nulla o nessuno”. A dirlo ilno, Sebastián, condannando nuovamente le violenze avvenute durante le proteste di questo fine settimana contro l’aumento delle tariffe., durante un incontro ...

robgast69 : RT @Chiappuz: @maurovanetti Ho pure notato come il Cile, un’altro dei fiori all’occhiello del FMI, sia abbastanza nella merda, così come ci… - ilfattovideo : Cile, continuano scontri e incendi a Santiago: 10 morti. Il presidente Piñera: “Siamo in guerra” - Noovyis : (Cile, continuano scontri e incendi a Santiago: 10 morti. Il presidente Piñera: “Siamo in guerra”) Playhitmusic - -