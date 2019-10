Pier Ferdinando Casini | la bomba atomica su governo | Pd e M5s Big bang

Taglio parlamentari - Pierferdinando Casini : "Impasto di demagogia privo di senso - vi dico come finirà" : L’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini si scaglia contro il Taglio dei parlamentari, oggi giunto alla votazione finale nell’aula di Montecitorio. Per Casini con il Taglio di deputati e senatori "siamo davanti a un impasto di demagogia privo di buon senso, per giunta presentato come un contributo determinante per i risparmi della comunità nazionale". Taglio ...

Pier Ferdinando Casini - una bomba sotto la poltrona di Conte : "Perché deve lasciare la delega ai servizi" : "Lasci, come fecero altri più esperti prima di lui". Pier Ferdinando Casini consegna a un'intervista alla Stampa il suo umile consiglio a Giuseppe Conte, che rischia di venire travolto dal caso servizi segreti. La richiesta di Matteo Renzi al premier di lasciare la delega per i servizi segreti "è un

Pierferdinando Casini sgancia la bomba atomica : "Fusione Pd-M5s - cosa si dice sul prossimo voto" : L'inciucio Pd-M5s apre scenari inimmaginabili fino a poche settimane fa. Augusto Minzolini, nel suo retroscena sul Giornale, "intercetta" Pierferdinando Casini, il grande vecchio del Parlamento nonché sponsor dell'intesa giallorossa, quasi un padrino. Non a caso, il volpone Dc (eletto coi voti dem)

Pier Ferdinando Casini sul governo : "Voto la fiducia - ma pende troppo a sinistra. LeU mi preoccupa" : Se ne è accorto anche Pier Ferdinando Casini. Di cosa? Presto detto, del fatto che il governo M5s-Pd pende troppa a sinistra. Anzi, probabilmente è il governo più a sinistra con cui la nostra Repubblica abbia mai fatto i conti. Eppure, Casini accorderà la sua fiducia in aula a questo esecutivo. Lo s

Pierferdinando Casini - il pagellone del governo : Il senatore democristiano Pierferdinando Casini, su Il Giorno, dà i voti ai protagonisti del nuovo governo. Tra i vari voti spicca un 8.5 a Matteo Renzi: "Rieccolo! Ha preso tutti in contropiede per finalità più o meno nobili. Ha spiazzato Nicola Zingaretti contando sui Gruppi parlamentari. Si confe

Pierferdinando Casini : "Se l'esecutivo è solo frutto di poltrone - facciamo un regalo a Salvini" : Da decano del Parlamento e da uomo che di trattative politiche ne ha viste tante, in 36 anni di ininterrotta attività fra Montecitorio e Palazzo Madama, Pierferdinando Casini, già presidente del Camera, uno che rivendica da sempre il suo essere democristiano, dice la sua sul negoziato estenuante fra grillini e democratici. Questa è la premessa: “Non mi scandalizzano le manfrine intorno ai vicepremier. Credo che alla ...

Pierferdinando Casini - l'uomo chiave della maggioranza : numeri alla mano - cespugli decisivi : Più che delle poltrone, Pd e M5S farebbero bene a preoccuparsi del pallottoliere. I numeri, infatti, sono impietosi. E certificano che, da soli, democratici e pentastellati non hanno la forza per dar vita a un governo giallorosso. Per far tornare i conti sarà necessario rivolgersi ai "cespugli", i p