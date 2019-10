Perché la dieta non funziona? Il segreto è il “cibo proibito”

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 20 ottobre 2019) Condotte scorrette molto frequenti a tavola, come diete a intermittenza o temporanee e drastiche privazioni, determinano in pochissimo tempo una forma di dipendenza dal cibo “proibito“, che a sua volta innesca un circolo vizioso di ripetute e sempre più gravi abbuffate: il comportamento lascerebbe addirittura segni visibili nei centri neurali del piacere, gli stessi che sono attivati dal sesso o dalle droghe. La scoperta si deve a due ricercatori italiani all’estero, Pietro Cottone e Valentina Sabino della Boston University School of Medicine (BUSM): i risultati sono stati pubblicati su Neuropsychopharmacology. La ricerca conferma che il cibo (soprattutto quello ricco di zuccheri) è come una droga per il nostro cervello e spiegatante diete si traducono in un fallimento e si riprende subito il peso perso. Gli esperti hanno rilevato che è sufficiente offrire a ...

