Centrodestra in piazza - flop o successo? La guerra dei numeri : Gli organizzatori dell'evento hanno parlato di oltre 200mila presenze, con Salvini e la Meloni che hanno rimarcato il dato...

Il finale de La guerra dei Mondi venerdì 18 ottobre su laF - nel terzo ed ultimo episodio la sfida per salvare la Terra : Con il terzo episodio della serie - e il secondo appuntamento su laF - venerdì 18 ottobre 2019 si conclude la miniserie inglese La Guerra dei Mondi, adattamento dell'omonimo capolavoro letterario e pietra miliare del genere fantascientifico di Herbert George Wells. La serie con protagonisti Rafe Spall di Black Mirror, l' attrice di Poldark Eleanor Tomlinson e Robert Carlyle di Trainspotting ha avuto ...

"La guerra dei mondi" non conosce tregua - : Matteo Sacchi Dopo la produzione BBC (su LaF) del romanzo di Welles, una serie parte su Fox il 4 novembre L'archetipo di tutte le invasioni aliene. Ecco cos'è La guerra dei mondi di H.G. Wells che dal 1898 detta le regole per gettare nel panico il lettore immaginando che arrivino sulla Terra invasori da un altro mondo. Certo, all'epoca di Welles si poteva ancora immaginare che il nemico potesse arrivare dal Pianeta Rosso. Oggi al ...

Siria - intesa Usa-Turchia per cessate il fuoco. Pence : “Tregua di 120 ore per ritiro dei curdi”. guerra finita solo se Erdogan avrà ‘safe zone’ : Gli Stati Uniti e la Turchia hanno trovato un accordo per un cessate il fuoco in Siria. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Mike Pence, che oggi ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo stop alle operazioni militari durerà 120 ore e avrà lo scopo di consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il numero due di Donald Trump durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore ...

Fuori dal coro - Giorgia Meloni : "Lotta all'evasione ridicola - fanno la guerra agli scontrini dei bar" : Giorgia Meloni smonta la manovra in diretta da Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4: "Questa manovra deve recuperare sette miliardi di euro dall'evasione fiscale, che in Italia è un grande tema, ma che ad oggi si è affrontata soltanto facendo la lotta agli scontrini dei bar, prendendosela con

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Ottobre : Chi vuole manette e chi carezze. guerra all’evasione fiscale? Per Conte la soglia dei contanti deve scendere a mille euro - a Renzi va bene a 3 mila : Conti pubblici Manovra, la pace giallorosa. Quota 100 non viene toccata Via libera – In serata il governo approva il Documento di bilancio e lo invia a Bruxelles. Nel dl Fiscale tasse sulle vincite e multe a chi non usa il Pos. Via la norma sulle sim di Patrizia De Rubertis e Carlo Di Foggia Merdogan di Marco Travaglio Che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sia una merdaccia è un dato ormai acquisito, tant’è che nessuno si ...

L’Fmi promuove Bce e Fed : hanno difeso l’economia dalla guerra dei dazi : Il Fondo monetario taglia le stime sul Pil mondiale: colpa delle tensioni commerciali. E senza le politiche monetarie espansive delle maggiori banche centrali, la crescita sarebbe stata dello 0,5% più bassa

Strange Days dei Doors raccontato a mio nipote - che per fortuna non sa ancora cosa sia la guerra : Come si può raccontare Strange Days dei Doors a un bambino di 8 anni? Ci ho provato: ho spiegato a Giorgio - che cerco di indottrinare alla grande musica - che questo è il disco dell’amore che si recinta fuori dai disordini del Vietnam, perché lui non può capire che il 1967 era un anno difficile per la musica, per l’arte, per la politica e per tutta la razza umana. Questo, Jim Morrison, lo aveva ben presente e per questo raccontava dal suo ...

Gli Stati Uniti hanno annunciato una prima parte di accordo con la Cina per mettere fine alla guerra dei dazi : Venerdì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una prima parte di accordo raggiunto con la Cina per mettere fine alla guerra commerciale cominciata l’anno scorso e portata avanti a colpi di dazi e tariffe. Si tratta

La guerra dei mondi : 5 cose da sapere sulla miniserie britannica : Mars Attacks! Di questo – l’invasione da parte di sanguinari marziani ai danni del pianeta Terra – parla esattamente La guerra dei mondi, la miniserie di Bbc che va in prima visione assoluta sul canale LaF l’11 e 18 ottobre. L’adattamento dell’opera letteraria più famosa dello scrittore inglese Herbert George Wells, nonché il primo racconto fantastico incentrato su malefici extraterrestri decisi a conquistare il nostro mondo e spazzare via ...

La guerra dei mondi - su LaF arriva H.G. Wells (Video esclusivo Blogo) : Film, serie tv, videogiochi ed un immaginario collettivo che supera le epoche ed arriva fino a noi fresco come se fosse stato scritto oggi. La guerra dei mondi di H.G. Wells è un classico della letteratura di fantascienza (la prima pubblicazione è del 1897) che ancora oggi genera trasposizioni. Una di queste è la miniserie omonima della Bbc, in onda questa sera, venerdì 11 ottobre, e venerdì 18 ottobre 2019, alle 21:10 su LaF (canale 135 di ...

guerra dei dazi - ecco chi vince e chi perde nei due scenari possibili : L’11 ottobre 2019 il presidente degli Stati Uniti incontrerà alla Casa Bianca il vicepresidente cinese Liu He. Stando agli ultimi rumors le due superpotenze avrebbero trovato che questa volta potrà includere anche il cambio yuan/dollaro, finora “arbitro mascherato” nella disputa

La guerra dei mondi - da stasera su laF debutta la miniserie di BBC : Venerdì 11 e 18 ottobre 2019, su laF, arriva La guerra dei mondi, la miniserie evento prodotta da BBC e già venduta in 169 paesi La guerra dei mondi di Herbert George Wells è considerato da molti una pietra miliare delle letteratura fantascientifica. Pubblicato nel 1897, nel corso degli anni sono state molte le trasposizioni e gli adattamenti, l’ultimo sul grande schermo per opera di Steven Spielberg. BBC ha deciso di firmare un nuovo ...

Cast e personaggi de La guerra dei Mondi su laF - l’adattamento del romanzo di Wells in onda l’11 e 18 ottobre : Sarà laF a distribuire in anteprima assoluta in Italia la serie BBC La Guerra dei Mondi, adattamento del celebre omonimo romanzo di H.G. Wells, pietra miliare del genere fantascienza, già trasposto con successo sul grande schermo. La miniserie con protagonisti Eleanor Tomlinson, Rafe Spall, Robert Carlyle e Rupert Graves va in onda in due serate, venerdì 11 e 18 ottobre 2019, alle ore 21.10 in prima tv assoluta e in esclusiva su laF (Sky ...