Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma–FIUMICINO ALLA A24 Roma-TERAMO CON INCIDENTE TRA QUEST’ULTIMA E LA CASILINA RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma–FIUMICINO ALLA A24 Roma-TERAMO CON INCIDENTE TRA QUEST’ULTIMA E LA CASILINA RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma – FIUMICINO A OSTIENSE ANCHE PER INCIDENTE, E DALLA PONTINA ALLA A24 Roma-TERAMO RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA A VIA PRENESTINA CON INCIDENTI ALTEZZA CASSIA, CASSIA BIS, TRA FLAMINA E SALARIA E PRENESTINA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma – FIUMICINO DOVE è PRESENTE ANCHE UN INCIDENTE, ALLA A1 Roma-NAPOLI SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO LUNGHE FILE IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA DI CASAL DEL MARMO A VIA PRENESTINA CON INCIDENTI ALTEZZA CASSIA, CASSIA BIS E PRENESTINA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON LUNGHE CODE DALLA Roma FIUMICINO DOVE è PRESENTE ANCHE UN INCIDENTE, ALLA A1 Roma-NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO LUNGHE FILE SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA. INCIDENTI IN INTERNA ALTEZZA CASSIA, FLAMINIA E PORTUENSE MENTRE IN ESTERNA TRA ARDEATINA ED APPIA. SEMPRE SULL’APPIA INCIDNETE ALTEZZA VIA CI CIAMPINO PROVOCA CODE DA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO LUNGHE FILE SIA IN INTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA CHE IN SENSO OPPOSTO DA CASAL DEL MARMO A PRENESTINA E DALLA Roma – NAPOLI A VIA APPIA E TRA Roma-FIUMICINO A PISANA: IN INTERNA SONO PRESENTI SVARIATI INCIDENTI ALTEZZA CASILINA, ALTEZZA NOMENTANA, ALTEZZA PONTINA E TRA PORTUNESE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE DALLA Roma-FIUMICINO A VIA PRENESTINA SI STA IN FILA ANCHE IN INTERNA DA CASILINA ALLA A24 Roma-TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMO SULLA Roma-FIUMICINO RALLENTAMENTI DA COLOMBO A VIADOTTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL POMERIGGIO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, TRA A1 MILANO-Roma E A24 Roma-TERAMO E ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO ANCHE IN ESTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA OSTIENSE E A1 Roma-NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO GENERA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DELLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA SULLA VIA TIBURTINA PERSISTONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE E PROSEGUENDO TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE TRA TIVOLI TERME E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO TRAFFICO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DELLA CARREGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA SULLA Roma FIUMICINO RIMANGONO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR ANDIAMO A VETRALLA SULLA VIA CASSIA SI STA IN CODA PER LAVORI TRA PIAN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA USCITA Roma FIUMICINO E CASILINA SULLA Roma FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR PASSIAMO SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 09:35 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO, CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LA PISANA E TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA USCITA LA PISANA E CASILINA C’è MOLTO TRAFFICO SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 09:05 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: C’E’ ANCORA MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LE USCITE CASILINA LA PISANA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA BOCCEA E OSTIENSE E CODE E RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA SEMPRE PER UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA Roma ...