NBC non ordinerà episodi aggiuntivi di Bluff City Law – Notizie del giorno

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 19 ottobre 2019) NBC ha deciso di non ordinarediLaw. Il legal drama del lunedì continuerà ad andare in onda fino alla conclusione dei 10ordinati. NBC ha fatto la seconda vittima della nuova stagione televisiva, dopo Sunnyside, il canale ha deciso di non proseguire con la produzione del legal dramaLaw (uno dei più brutti della stagione, secondo noi). A differenza di Sunnyside però, la serie continuerà ad andare in onda fino a dicembre nello stesso slot. Ultimamente non è più pratica dei canali americani annunciare la cancellazione di una nuova serie tv, si annuncia semplicemente che non verranno prodotti altri. Ma se in alcuni casi può significare che la serie potrebbe comunque ottenere una seconda stagione, nel caso diLaw è altamente improbabile.Law è un legal drama, e la sua natura procedurale si presta molto ...

