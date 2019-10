L’evoluzione delle station Mercedes ad Auto e Moto d’Epoca

Vent’anni di INGV : in viaggio verso il futuro - L’evoluzione delle Geoscienze : Tante manifestazioni che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ( INGV ) organizza in occasione del Ventennale dalla sua costituzione nelle giornate di domenica 29 settembre, lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre p.v. che vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti. L’Istituto, nato con il ...

1999-2019 Vent’anni dell’INGV - in viaggio verso il futuro : L’evoluzione delle geoscienze : “29 settembre? Certo, direte voi! La canzone di Lucio Battisti, chi non la ricorda? Ma noi dell’INGV il 29 settembre lo ricordiamo per un’altra ragione. Il 29 settembre 1999 nasceva il nostro Istituto che quest’anno festeggia i suoi 20 anni. Per festeggiare tutti insieme la ricorrenza, l’INGV organizza una serie di incontri, convegni e presentazioni che si svolgeranno nelle diverse sedi dell’Ente. A Roma, Domenica 29 Settembre 2019, presso ...