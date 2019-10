Nicola Zingaretti | patto segreto tra M5s e Lega in Lazio | perché il segretario può saltare

Nicola Zingaretti : “Il salvinismo è solo balle e debiti - noi lo abbiamo sconfitto” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti negli studi di Sky Tg24 ha difeso l'operato del governo sulla manovra economica che sostiene abbia ridato credibilità al Paese. Poi ha commentato anche l'alleanza tra Pd e M5s in Umbria e la Leopolda di Matteo Renzi e infine ha corretto il tiro su Virginia Raggi: "Un partito che sta all'opposizione non può che augurarsi che il sindaco cada".Continua a leggere

Nicola Zingaretti - il retroscena : "Crisi di governo? Elezioni subito e Giuseppe Conte candidato premier" : Giù la maschera, Nicola Zingaretti. Da tempo il segretario del Pd corteggia in modo serratissimo il M5s, chiedendo un'alleanza strutturale con i grillini al fine di "scongiurare" il rischio che Matteo Salvini possa vincere le Elezioni (o, almeno, col fine di provare a scongiurare il trionfo leghista

Alessandra Ghisleri a PiazzaPulita boccia Nicola Zingaretti : "Perché è come carta velina" : Bastano una decina di secondi, ad Alessandra Ghisleri, per smontare la figura di un leader. In questo caso del leader del Pd o presunto tale, Nicola Zingaretti. La sondaggista presidente di Euromedia Research era ospite in collegamento a PiazzaPulita di Corrado Formigli, su La7, dove interpellata su

Nicola Zingaretti premia i renziani rimasti fedeli al Pd : la voce su Debora Serracchiani : Nicola Zingaretti deve far fronte all'emorragia che l'uscita di Matteo Renzi ha causato. E così ai fedeli al Pd, nonché renziani, il segretario del partito ha deciso di offrire una ricompensa. Una sorta di accordo con la fronda "lealista" capitanata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Il piano - rivela

Il nuovo Pd secondo Nicola Zingaretti : Nicola Zingaretti disegna il Partito democratico che verrà: il lavoro della Commissione di riforma dello statuto è pressoché finito ed è stato un lavoro improntato a "grande collegialità", come viene sottolineato da chi in quella commissione siede. Un lavoro sul quale l'assemblea dem voterà a novembre, in un appuntamento ad hoc. Stop all'automatismo segretario-candidato premier e nuova piattaforma per ...

Nicola Zingaretti chiude a Virginia Raggi : "Non la sosteniamo - Roma in declino" : Pronto a tutto, Nicola Zingaretti, il segretario del Pd che continua ad invocare un'alleanza strutturale col M5s in chiave anti-Salvini. Pronto a ricevere sonori schiaffoni da Luigi Di Maio, che ha replicato spiegando come la questione, ad ora, non sia all'ordine del giorno. Pronto a tutto ma non a

Nicola Zingaretti : "Stop immediato alla vendita di armi alla Turchia" : ″È giusto coinvolgere gli alleati e l’Europa sulla vicenda dell’aggressione contro i curdi. Ma a nome del Pd chiedo al Governo e agli altri partiti della maggioranza, oltre alle decisioni prese, di dare segnali ancora più netti a cominciare dallo stop immediato all’export di armi alla Turchia. Occorrono fatti e segnali. Subito”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola ...

Nicola Zingaretti adesso si è innamorato di Virginia Raggi (e pure della sua rivale grillina) : Perdono le mutande per strada e fingono di essere i cavalieri del bene. Si presentano come immacolati epigoni di Lancillotto e Parsifal, devoti alla loro bella, e poi si offrono di impalmare la strega Virginia vituperosa rovina di Roma. Ci scusi il Medio Evo e ci perdonino i devoti della Tavola roto

Alessandro Sallusti smonta Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio : "Leader? No - ecco cosa sono" : "Non c'è dubbio che dal punto di vista numerico l'ammucchiata Pd-M5s-Renzi-Leu abbia la possibilità di contendere al centrodestra unito vittorie elettorali altrimenti impossibili", premette Alessandro Sallusti nel suo editoriale su il Giornale. "Ma come dimostra la cronaca di questi giorni parliamo

Nicola Zingaretti - i suoi alleati Cinque stelle vogliono sfiduciarlo alla Regione Lazio : Più che alleati, nemici in casa. Contro Nicola Zingaretti è pronta la seconda mozione di sfiducia. L'ha presentata il centrodestra: otto pagine in cui il governatore della Regione Lazio viene messo di fronte ai suoi fallimenti su sanità, rifiuti, infrastrutture, trasporti. Una mozione che però spacc

Otto e mezzo - Nicola Zingaretti : "Pd-M5s - da intesa ad alleanza. Insieme siamo al 48%" : Nicola Zingaretti rompe gli indugi e apre definitivamente all' alleanza stabile tra dem e pentastellati. «Pd e M5S, assieme ai partiti che sostengono il governo, hanno un potenziale che va intorno al 47/48%. L' Umbria è il primo esperimento: vogliamo provare a farla diventare un' alleanza? Io dico s

Nicola Zingaretti : "Il rapporto con M5s diventi un'alleanza" : “Pd e M5s, assieme ai partiti che sostengono il governo, hanno un potenziale che va intorno al 47/48%, Vogliamo provare a farla diventare un’alleanza? Io dico sì. Altrimenti torna Salvini”. Così il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a Otto e mezzo in onda stasera su La7. E a chi gli chiede se anche Italia viva di Matteo Renzi debba essere inclusa, risponde: “Sostiene il governo, quindi per me sì. Poi ...

Nicola Zingaretti consegna la Calabria al M5s - rivolta dentro il Pd : gli salta in aria il partito : Le primarie, strumento di democrazia che per eccellenza sono del partito democratico, vengono negate in Calabria. Quello che sta avvenendo in questi giorni ha dell'incredibile. Ma andiamo per ordine. Bisogna dire che il primo concreto esempio di elezioni primarie su scala nazionale e indirizzato a t