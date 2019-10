Meteo | weekend con caldo africano | «Picchi fino a 32 gradi» Dalla prossima settimana il

Meteo - allerta nel weekend : in arrivo temporali e nubifragi : Una nuova perturbazione di origine atlantica arriverà nelle prossime ore in Italia portando precipitazioni e temporali sul nord ovest. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta Meteo che prevede, a partire questa sera, piogge diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, sulla Liguria, in estensione domani mattina alla Lombardia.Continua a leggere

Meteo Liguria : weekend compromesso dal maltempo - scatta l'allerta gialla : Nelle prossime ore la decisa discesa di una vasta saccatura nordatlantica sul comparto occidentale europeo, impossibilitata nel suo naturale scorrimento verso est dalla presenza di un forte campo di alta pressione, inizierà ad attivare un richiamo di correnti calde ed umide di scirocco sul nord-ovest della nostra penisola. Questa situazione, nota come "configurazione di blocco" (termine tristemente noto soprattutto alla Liguria e ai liguri per ...

Maltempo - pesante allerta Meteo della protezione civile per il weekend : piogge torrenziali e violenti temporali a Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Le previsioni Meteo del weekend da sabato 19 a domenica 20 ottobre : Sarà un’Italia spezzata in due dal punto di vista del meteo nel weekend: piogge al Nord e in parte del Centro, sole e caldo al Sud. Sono queste le previsioni meteo per sabato 19 e domenica 20 ottobre. (LE previsioni) Il meteo di sabato 19 Per sabato sono previste piogge nelle regioni settentrionali, con qualche pioggia che interesserà anche parte del Centro soprattutto sulle coste tirreniche. Tempo prevalentemente soleggiato invece sulle coste ...

Meteo - Italia spaccata in due nel weekend : temperature oltre i 30 gradi e nubifragi : Sta viaggiando a grandi passi dal Regno Unito, in direzione della Penisola Iberica per arrivare poi sull’Italia. Si tratta di un vortice ciclonico carico di maltempo che, dopo aver fatto il suo ingresso da Nord, provocando “una maggiore copertura nuvolosa e anche primi fenomeni sparsi, concentrati essenzialmente sui settori nord-occidentali e su gran parte dell’area alpina”, si spingerà sul resto del Paese nel corso del ...

Previsioni Meteo Milano - progressivo peggioramento verso il weekend : piogge forti e rischio allagamenti [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Si è oramai scavata la saccatura depressionaria atlantica responsabile del maltempo prossimo su gran parte del Nord Italia e anche sulla città di Milano. Si tratta di una depressione cattiva, di quelle taglienti e oblunghe, con asse nordest/sudovest e flusso umido lungo l’ascendente depressionaria piuttosto acceso. Per di più la direttrice della confluenza umida meridionale è una di quelle che impatta ...

Previsioni Meteo - Aeronautica Militare : forti temporali al Nord nel weekend : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per i prossimi giorni. Oggi al Nord: spesse velature sulla Romagna e molte nubi sulle restanti aree del settentrione, con deboli piogge e locali rovesci su aree alpine e prealpine e restante territorio ligure. Tendenza a un’intensificazione serale delle precipitazioni su Liguria e zone alpine e prealpine di Lombardia e Piemonte. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa ...

Previsioni Meteo - weekend di sole e piogge. In arrivo l'anticiclone africano : Italia divisa tra temporali e tempo soleggiato al Centro e sulle isole. Temperature in rialzo a partire da lunedì

Le Previsioni Meteo per la Toscana : temporali nel weekend : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana, fino al 21 ottobre 2019. Domani in mattinata possibilità di isolate e deboli piogge sulle zone di nord ovest in particolare sui rilievi, altrove parzialmente nuvoloso con locali piogge isolate in Arcipelago. Nel pomeriggio qualche precipitazione sparsa, anche a carattere di rovescio, potra’ interessare anche il litorale centrale e in serata gran parte del nord ovest. Poco nuvoloso. ...

Aeronautica Militare - le Previsioni Meteo fino al 23 ottobre : peggioramento nel weekend : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo fino al 23 ottobre 2019. Oggi al Nord addensamenti sparsi su Nord Ovest, Lombardia, Emilia e aree montuose in generale con possibilità di deboli piogge sulla Liguria e in serata anche sulla Valle d’Aosta e Alpi occidentali; sulle restanti aree cielo poco nuvoloso per nubi in generale medio-alte con qualche temporaneo annuvolamento più consistente nel pomeriggio. Presenza di foschie ...

Previsioni Meteo Milano : attenzione al forte maltempo in arrivo a partire dal weekend [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Temporanea fase più stabile in queste ore, ma un peggioramento pesante incombe sul capoluogo, nei prossimi giorni, con rischio di criticità. Si è registrato da ieri un lieve incremento della pressione, ma soprattutto un certo calo termico in grado di livellare i valori di temperatura in verticale e quindi disincentivare per un po’ di tempo l’instabilità. Tuttavia, l’aria milanese continua a ...