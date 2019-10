Johnson&Johnson ritira lotto talco neonati con asbesto

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La Johnson&Johnson ha avviato il primo ritiro dal mercato di undel suopere bambini per la presenza di tracce di. Le impurita' della sostanza cancerogena sono state accertate in test condotti dalla Food and drug administration (Fda): si tratta del primo ritiro di undella J&J, che ha sempre negato la contaminazione con impurita' tossiche dei propri prodotti. Ilto e' il #22318RB, comprende 33.000 confezioni acquistate online da un rivenditore non identificato.

