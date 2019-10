Euroma2 | ‘Una Vita da Cani’ | evento per conoscere il mondo dei nostri amici a quattro

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Roma – Presentato questa mattina in Conferenza Stampa, l’promosso da“Un lavoro da Cani”: tre giorni, da oggi 18 ottobre al 20 ottobre, dedicati aglizampe e, in particolare, al ruolo centrale dei cani guida nellaquotidiana delle persone non vedenti. Ospite d’eccezione, Edoardo Stoppa, che nel pomeriggio di sabato 19 ottobre, interviene per salutare il pubblico presso lo stand dei Cani Guida Lions, dalle 16:30 alle 18:00. “Quello che si crea tra l’uomo e il cane è un binomio inscindibile e l’animale può diventare un grande alleato nei casi di persone non vedenti – ha affermato il Presidente Nazionale del Servizio Cani Guida dei Lions Giovanni Fossati intervenuto alla Conferenza – Il nostro lavoro va nella direzione di agevolare persone con disabilità che non possono sostenere le spese per l’addestramento di un cane guida (che dura circa ...

