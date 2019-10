Roma | bimbi accusano la maestra di sostegno | «Maltratta la nostra compagna disabile» La

“Picchia la nostra compagna disabile” : I bimbi denunciano la maestra a Roma : Indagata dalla procura di Roma l’insegnante di sostegno di una quinta elementare. Gli alunni: “Quando sono sole in classe le dà i pugni. Va protetta, è meno fortunata di noi”

Tre bimbi travolti da un Suv in retRomarcia all'uscita dall'asilo. Uno è in pericolo di vita : Tre bambini sono stati travolti da un Suv vicino a un asilo di Chieri (Torino): uno, trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino, è in pericolo di vita. Anche gli altri due piccoli sono in ospedale, ma con ferite meno gravi, uno al Regina Margherita l’altro a Chieri.L’incidente vicino all’asilo “La casa nel bosco” in corso Torino. I tre bambini sono stati investiti da una Toyota ...

Rifiuti a Roma - l'allarme dei presidi : Bimbi a rischio - chiudere le scuole : Ennesimo giorno di crisi a Roma. E dopo i medici, ora a lanciare l'allarme Rifiuti sono anche i presidi delle scuole, preoccupati per le condizioni all'interno degli istituti: "Asl valutino se chiudere scuole". Ora a lanciare l'allarme Rifiuti a Roma sono i presidi delle scuole. E mentre il clima politico si fa sempre più incadenscente, arriva l'ennesimo appello disperato. Dopo quello dei medici. E al centro del problema questa volta ci sono i ...

Roma - bimbi legati - urla e schiaffi all’asilo. Arrestata una suora : «Avevano paura di lei» : Una suora è stata Arrestata ieri dalla polizia ed è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti su bimbi in un asilo a Roma. Nell’ambito delle indagini condotte dagli agenti del commissariato Monteverde sui presunti maltrattamenti sono indagate anche un’altra suora e due laiche.--Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di disporre subito l’arresto prima che iniziasse il nuovo anno scolastico. L’asilo in cui esercita la suora ...

Bimbi con polsi legati - in punizione sugli armadi : arrestata una suora di un asilo di Roma : Una suora è stata arrestata dalla polizia ed è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti su Bimbi in un asilo a Roma, quello delle Angeline Francescane, nel quartiere Aldobrandeschi, tra Monteverde e l’Aurelio. Nell’ambito delle indagini condotte dagli agenti del commissariato Monteverde sui presunti maltrattamenti sono indagate anche un’altra suora e due laiche. Le indagini sono partite dalla denuncia di ...

Roma : domenica 8 settembre flash mob per ricordare i bimbi greci morti di austerità : Il giornalista Francesco Amodeo, noto nel nostro Paese per la sua "guerra" a quello che definisce "sistema", informa sulle sue pagine social che domenica prossima 8 settembre, a Roma, precisamente sotto l'ambasciata greca, si terrà un flash mob per ricordare i 700 bambini greci deceduti a causa della povertà, dovuta dalle politiche di austerità imposte dall'Unione Europea. Il giornalista invita tutte le testate nazionali a diffondere il suo ...