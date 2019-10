Juventus | gruppo al completo per Sarri e l' Italia gli consegna un Bernardeschi rigenerato

Juventus : Danilo recuperato - lavoro parziale in gruppo per Ramsey : Questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per proseguire la marcia di avvicinamento alla partita contro il Bologna. Maurizio Sarri ha ritrovato altri nazionali e ormai il gruppo è praticamente al completo. Ieri, il tecnico aveva riabbracciato Emre Can, Alex Sandro, Paulo Dybala, Matthijs De Ligt, Wojciech Szczesny e Aaron Ramsey. Oggi, invece, si sono rivisti Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Merih Demiral, ...

Juventus - buone notizie per Sarri in vista della Spal : Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi in gruppo : La formazione bianconera ha lavorato questo pomeriggio a Vinovo, il portoghese è tornato in gruppo mentre Alex Sandro ha marcato visita per problemi familiari Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus al match di sabato contro la Spal, i bianconeri sono tornati a lavorare nel pomeriggio di oggi a Vinovo ritrovando in gruppo Cristiano Ronaldo, assente a Brescia per un leggero affaticamento. Claudio Grassi/LaPresse Il portoghese ha ...

Juventus - Pjaca è tornato ad allenarsi in gruppo : Il calciomercato estivo ha visto tra le principali protagoniste la Juventus: l'arrivo di Maurizio Sarri è stata una ventata di novità, a cui hanno fatto seguito gli acquisti di giocatori importanti come De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Buffon e Danilo. Il direttore sportivo bianconero Paratici ha però incontrato molte difficoltà nelle cessioni, con tanti giocatori considerati in esubero che sono voluti rimanere a Torino per dimostrare il loro ...