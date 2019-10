Caterina Balivo | “Non ho amici in tv | preferisco il riscontro con la vita reale”

Caterina Balivo : "Ringrazio Alfonso Signorini per avermi aiutato. Non avrei voluto condurre il più grande pasticciere" : E' una Caterina Balivo a tutto campo quella che ritroviamo in un'intervista concessa al settimanale Grazia. L'impegno di Vieni da me da un anno a questa parte l'ha riconsegnata al vasto pubblico di Rai 1, una delle tante tappe di una carriera ventennale in Rai.Nell'arco di questo lungo periodo sono tanti gli alti e bassi vissuti, la conduttrice li racconta senza filtri, con schiettezza, partendo da una crisi lavorativa che l'ha segnata tempo ...

Caterina Balivo senza filtri : “Per fortuna sono nata bella - altrimenti…” : Caterina Balivo è la regina del pomeriggio di Raiuno. Il suo ‘Vieni da me’, il salotto tv giunto quest’anno alla seconda edizione, va in onda tutti i giorni e per lei, che ha lasciato ‘Detto Fatto’ e si è lanciata in questa nuova sfida televisiva, è “il programma più bello del mondo”. Lo ha definito così sulle pagine di Grazia, che le dedica anche la cover dell’ultimo numero. Caterina Balivo ha concesso una lunga intervista senza alcun tipo di ...

Caterina Balivo : “Signorini mi ha aiutato in un momento di difficoltà” : Caterina Balivo ringrazia pubblicamente Alfonso Signorini Caterina Balivo si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia, nel numero in edicola da giovedì 17 ottobre. La conduttrice di Vieni da me ha parlato principalmente della carriera in tv: un percorso intrapreso venti anni fa che ha regalato all’ex modella tante gioie e soddisfazioni […] L'articolo Caterina Balivo: “Signorini mi ha aiutato in un ...

Vieni da me - Caterina Balivo a Francesca Fialdini : “Ora litighiamo!” : Francesca Fialdini ospite a Vieni da me. Caterina Balivo: “Ora litighiamo!” Caterina Balivo ha inaugurato oggi una nuova rubrica a Vieni da me dal titolo “On the road” in cui ha intervistato Francesca Fialdini. Le due conduttrici hanno condotto l’intervista come moderne Thelma & Louise, in una macchina rossa che si fermava in varie parti d’Italia, che altro non erano che i luoghi del cuore della ...

Caterina Balivo - Raimondo Todaro si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Raimondo Todaro che si diverte a lavare i panni sporchi nel gioco della lavatrice. Inutile dire che le domande cadono su Ballando con le Stelle. Todaro racconta senza inibizioni come è stato scelto da Milly Carlucci per la nota trasmissione e svela che in realtà nemmeno voleva farlo il provino per lo show: “Mi presentai al provino di Ballando con le Stelle, nel 2005, in canottiera. Io non volevo farlo, ...

Caterina Balivo - gaffe con Alessandro Tersigni : “Non c’entro nulla!” : Caterina Balivo: “Io non c’entro nulla!”. La gaffe con Alessandro Tersigni E’ lunedì e come ogni inizio settimana alle 14.00 Caterina Balivo ha aperto le porte del suo salotto di Rai1 con una nuova puntata di Vieni da me. Visto che oggi ha inizio la nuova edizione de Il Paradiso delle Signore, la conduttrice ha deciso di ospitare Alessandro Tersigni che ha ripercorso la sua vita partendo dal desiderio di fare il vigile ...

Vieni da Me - Caterina Balivo si commuove : lacrime durante un’intervista : Caterina Balivo si commuove a Vieni da Me durante l’intervista fatta a Veronica, una ragazza sopravvissuta al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002. Un dramma che ha portato alla morte di ben 27 persone, di cui la maggior parte bambini. Vieni da Me è un programma ricco di ospiti e di storie, non solo leggere. Per questo Caterina Balivo ha voluto nel suo studio Veronica, una ragazza che quasi vent’anni fa era ...

Caterina Balivo litiga con Marco Tardelli in diretta : Pomeriggio teso a casa di Caterina Balivo durante la trasmissione “Vieni da me”. Ospite della puntata Marco Tardelli, campione del mondo, che ha parlato dei suoi inizi fino ad arrivare alla vittoria ai Mondiali di calcio del 1982. Tardelli ha ripercorso gli esordi non facilissimi a causa del suo corpo minuto. Faceva il cameriere e intanto si allenava a calcio “Ero magrolino, all'inizio al Pisa non mi volevano. Ma il mio primo allenatore ha ...