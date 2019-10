Confindustria giovani | Nella manovra non c' è nulla per i giovani né per la

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)varata dal Consiglio e i Ministri “non c’èper i” e “non c’èper la crescita”, avverte il leader deiimprenditori di, Alessio Rossi.“Non ci saremmo aspettati fuochi d’artificio ma qualcosa di un po’ più coraggioso”, dice ancora: “Speriamo che in questi giorni qualcosa cambi perché altrimenti saremo destinati a crescita zero come abbiamo fatto lo scorso anno”.

