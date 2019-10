Dialogo tra Montalbano e Ingrid sulle fimmine

Alle radici del pluralismo per rafforzare il Dialogo tra le culture : Ancor oggi, chi abbia la consuetudine di trascorrere del tempo con ragazzini degli ultimi anni delle scuole elementari o delle medie (figli, nipoti, figli di amici), sente riecheggiare i messaggi giustamente veicolati nelle letture di storia e geografia che tuttora – anche se purtroppo sempre meno – caratterizzano i programmi di quei gradi di scuole: si sentono, allora, chiamare in causa i valori e i costumi dei popoli non europei, ...

Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sulla Formula Uno : Erino sull’autostrade che purtava a Palirmo per accompagnari Livi che doviva prenderi l’aerei per Ginova: come al sulito Galluzze guitava come Vettella e Muntilbano biastimava ad ogni surpassa. Salutate Livi Muntilbano trasitte nova in machina e si ni riturnarana a Vigati ma alla prime sgasate de Galluzze Muntilbano gli faci un sulenni cazziatona, Muntilbano: “Imo annari chiano, Gallù; ma chi ti pinsa di esseri in Formule uni?”. Galluzze: “Ma ...

Dialogo tra Montalbano e Pasquano : La tilifonata arrivai alle primme albe quanno Muntilbano stavi ancura sugnando na billa fimmina che eri Livi… Catarella: “Dutturi, dutturi, arritruvarono un cataferi?”. Muntilbano (ancura intordonuto dal somnio): “Ma indoci lo truvarono, Catarè?”. C: “In cuntrade Pintacude”. M: “Chi c’è in loco?”. C: “Ci sugno Fazio, Augelli ed anche il dutturi Pasquani”. M: “Vegno macari io”. Muntilbano s’infilai alla meliora i primera vistita che attruvai e si ...

Dialogo tra Montalbano Fazio e gli altira sui morti di Trieste : La nutizia eri arrivata di primo pumeriggio mintre Muntilbano stavi ancora tintando di capiri che ci faciva al munno: avivano accisa du poliziotta a Trieste nella Questuri dopo l’arresta di du frati che arrubbavano i motorina. L’atmosfera in cummissariata si cangiai come i timporala d’estati: e darre vinne la consapevolizza di cos’eri fari il puliziotta. Muntilbano sinti tuppiare a leggia la purta del su officia e trasette Fazio con na faccia da ...

Caso Regeni : Di Maio - ‘stasi inaccettabile - favorirò Dialogo tra Procure’ (2) : (AdnKronos) – “Dal 28 novembre dell’anno scorso -ha ricordato Di Maio- la Procura egiziana che dovrebbe indagare e dovrebbe punire i colpevoli non ha più contatti con la nostra Procura di Roma, questo è inaccettabile. Come ministro degli Esteri è fare in modo che o si accelera e quindi le Procure iniziano a sentirsi oppure ad un certo punto dovremmo dirci chiaramente perchè l’Egitto perde tempo e temporeggia. Questa è una ...

Caso Regeni : Di Maio - ‘stasi inaccettabile - favorirò Dialogo tra Procure’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – Sul Caso di Giulio Regeni c’è “una stasi inaccettabile e nelle prossime settimane lavorerò per favorire il dialogo tra le Procure” egiziana ed italiana. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai. L'articolo Caso Regeni: Di Maio, ‘stasi inaccettabile, favorirò dialogo tra Procure’ sembra essere il primo su ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella su Instagramma : Chioviva! , chi Diu la mannava? Chistu ditto del mundu cuntadino non eri chiù a ginio in un monno che cuntadino non eri chiù. La machina di Muntilbano imbarcavi aqua: aviva rationem Gallu quanno diciva che la machina di Muntilbano eri ‘estiva’. Non si sapi come, ma il cummissario s’arriccampai in officio macari chella matina: ma appina trasuta attrovai Catarelli che mprecava con un cuffìa nelle grecchie ed i sulita ocula sparluccicanti nel ...

Dialogo tra Montalbano e Livia sul viaggio di Natale : “Ma pirchia già ai primera d’ottobira la ginta s’amminchia su cusa fari a Natali?” , pinsava Muntilbano mintre stavi per turnari a Marinelle addoppa na iurnata de laburi che li aviva spardato li cugliuna. Non ebbi nianche il timpo di trasiri in casa che sunai il tilifono e iddo biastimmanno annai a rispunnere: eri Livi. Omnes sira la sua zita li tilifonava per fari il puntum de la jurnate e Muntilbano si mittiva in un mudalitate ...

Dialogo tra Montalbano e Luca Zingaretti : Muntilbano stavi faticanda nel su officia quando trasette Fazia. Fazia: “Dutturi, mi scusasse se traso accusi sinza abbussari, ma volivo ggiornarla su un facta”. Muntibano: “Assitate Giuseppe: che fu?”. F: “Fu che vinnero in cummissariata chilla de la produtiona de Muntilbano per l’autoritatione per l’ordini pubblica e parlanna parlanna l’addito mi dissi che Luca Zingaretti l’attori che ntepreti il vostro ruola ncoppa lo scherma voli ...

Fassina : Lemmetti si dimostra sempre più arrogante - indisponibile a Dialogo e si comporta come fosse padrone Roma. C’è deriva preoccupante per tutte municipalizzate : Roma – Stefano Fassina, deputato e consigliere del Comune di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’incidente avvenuto durante la protesta dei dipendenti di Roma Metropolitane. “Sono un po’ ammaccato, ho una contusione toracica, ma niente di rotto, recupererò presto –ha ...

Manovra - governo a caccia di soldi. Flessibilità - strada in salita nel Dialogo con Bruxelles : Il ministero dell'Economia a caccia dei 5 miliardi necessari per coprire le misure da inserire nella legge di bilancio. Ma le risorse che dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione rischiano di essere un ostacolo nel dialogo con le istituzioni europee per avere maggiore flessibilita'. "Gli incassi previsti dal contrasto all'evasione - sottolinea un esponente dell'esecutivo - potrebbero non incontrare il favore di Bruxelles che aveva chiesto ...

Dialogo tra Montalbano e Nicolò Zito sulla informazione ai tempi del clickbait : Muntilbano non eri tipi da barre, ma qualichi vulta per il laburi che faciva ci haviva da passari. Nu juorno – eri in pausa dal su officia; nota del ridatturi – mentri si faciva la passiata sul Corsi fui acchiamata da una voci: eri Niculò Zita che stavi assittata ai tavulini del caffia all’aperta. Muntilbano (annando virso l’amiche): “Oh, Niculò, ma allura è viro che giurnalista è sinonima di barre?”. Zito: “Oh, Salvù, stavi simpre a pariari, ...