Di Maio:"Via Quota 100? Fantasia Renzi"

"La lotta all'evasione non la si può fare da timidi, bisogna essere decisi e chiari". Così il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Di, che rilancia: "Lotta all'evasione significa anche contrastare i grandi evasori. Ci aspettiamo che quando si approverà il testo della Legge di Bilancio si possa inserire il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione". Poi ribadisce il no all'eliminazione die dice: "Il partito divuole tornare alla legge Fornero, io non voglio altri esodati in Italia".(Di lunedì 14 ottobre 2019)