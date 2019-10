Alto Adige | Gasparri | ‘governo vigili | presenterò mozione al Senato’

"Gli austriaci perseguono in Alto Adige un disegno di pulizia etnica" - dice Rampelli : "Gli austriaci perseguono ancora il disegno della pulizia etnica e linguistica. Ora basta. L'Italia non può più accettare le prepotenze dei tedeschi dell'Alto Adige. La misura è colma". Lo scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli sulla sua bacheca Facebook. "L'elevatissimo tenore sociale raggiunto dai sedicenti sudtirolesi - sottolinea l'esponente FdI - è dovuto ai finanziamenti dello Stato, cioè ai soldi versati da ...

Cancellato l'Alto Adige : così a Bolzano perde la storia : Giordano Bruno Guerri Alto Adige o Provincia di Bolzano? Sembrerebbe una questione di lana caprina, se non si sapesse che geografia e storia sono strettamente intrecciate e interdipendenti, anzi che spesso la geografia è madre della storia. Facciamo l'esempio più macroscopico, a costo di urtare i sostenitori della superiorità della razza bianca: uno dei motivi per cui l'Eurasia ha progredito più dell'Africa (da dove peraltro proviene ...

Addio all’Alto Adige : “ci sentiamo sudtirolesi” dicono. Come buttare all’aria storia e Costituzione italiana : Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato il disegno di legge n.30/19-XVI circa le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, decidendo così di cancellare l’espressione “Alto Adige” e l’aggettivo “altoatesino”, sostituendole con “Provincia di Bolzano“. Nella versione tedesca del testo, però, resta l’espressione ...

Trentino - approvata la cancellazione del nome ‘Alto Adige’. Bazzecole da osteria : È una piccola storia che evoca tante altre storie, e tutte intersecano quella con la S maiuscola: la vicenda della cancellazione della parola Alto Adige, sostituita dalla semplice dizione toponomastica “provincia di Bolzano“, per disposizione dello stesso consiglio provinciale di Bolzano. Hanno lasciato ovviamente in vigore il termine tedesco, il più usato, Südtirol. Del resto non c’è da stupirsi più di tanto: nonostante ...

L'origine del nome Alto Adige - e perché qualcuno vuole abolirlo : Il termine Alto Adige, che il consiglio provinciale di Bolzano ha deciso di ‘cancellare per legge', è stato coniato nel 1810, quando questo territorio fu occupato dalle truppe napoleoniche e assegnato al Regno d'Italia napoleonico. Alcuni partiti sudtirolesi ritengono sia un nome ‘fascista'. Ma la sua storia è un po' più complessa. Dopo l'occupazione di questi territori, i francesi crearono qui il “Dipartimento dell'Alto Adige”, dando alla zona ...

Bolzano - Svp e destre tedesche approvano la cancellazione del nome ‘Alto Adige’ da una legge. M5s : “Provocazione. La Lega succube” : Piccola modifica, grande strappo. Con un eufemismo l’hanno definita una semplice “correzione linguistica” da apportare alla versione italiana del testo di una legge. Ma dietro quelle parole modificate dal Consiglio provinciale di Bolzano si cela un conflitto mai risolto attorno alla definizione dell’Alto Adige. I cittadini di lingua tedesca, infatti, contestano l’uso di questo nome, perché frutto della fascistizzazione della ...

Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato una legge per smettere di usare il nome “Alto Adige” sui documenti ufficiali : Il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ha approvato una legge proposta dalla giunta per vietare l’uso dell’espressione “Alto Adige” e del relativo aggettivo “altoatesino” nei documenti ufficiali della provincia, sostuendoli con “Provincia autonoma di Bolzano” in italiano

