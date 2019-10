Perché il matrimonio di Beatrice sarà diverso da quello di Eugenie di York

Dopo sette anni di matrimonio - uomo impotente taglia gli arti con un machete alla moglie perchè non restava incinta : Un uomo ha tagliato le mani alla moglie utilizzando un machete perchè la donna non riusciva a restare incinta Dopo sette anni di matrimonio. L’assurda, ma vera notizia, arriva dal Kenia dove un uomo, Stephen Ngila ha aggredito la moglie Jackline “colpevole” in sette anni di matrimonio di non avergli dato l’erede. L’uomo, prima di procede all’aggressione, ha detto alla moglie che quello era il suo ultimo giorno ...