Italia viva di Renzi contro Quota 100 |  «Stop totale | mancano le risorse»

Italia viva di Renzi sceglie il simbolo online. Ecco secondo me qual è il più efficace : Matteo Renzi ha messo al voto online la scelta del simbolo del suo nuovo partito. “Sabato prossimo alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda 10″ ha annunciato su Facebook. La scelta del voto online è giusta, perché quello del sondaggio fra il proprio elettorato è l’unico modo per stabilire l’efficacia di un simbolo. Le analisi basate sulla comunicazione efficace (comprese le mie) ...

Renzi lancia votazione sul web per scelta simbolo Italia viva : Una 'consultazione' web per scegliere il simbolo di Italia viva, il nuovo soggetto politico creato da Matteo Renzi. In vista della kermesse della Leopolda, che si apre venerdì prossimo a Firenze, Renzi ha pubblicato su Facebook tre possibili simboli. "Sabato prossimo alle 18 in punto - spiega il senatore ed ex premier - il simbolo di Italia viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda10. Sarà un grande momento di festa. Già, ma quale sarà il ...

Matteo Renzi presenta i tre simboli di Italia viva e lancia il "sondaggio" : "Quale vi piace di più?" : Matteo Renzi presenta il simbolo del suo partito Italia Viva. Anzi, i tre simboli. "Sabato prossimo alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda10. Sarà un grande momento di festa. Già, ma quale sarà il simbolo? Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti:

Matteo Renzi lancia il voto online per scegliere il simbolo di Italia Viva : "Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme!", così Matteo Renzi, in vista della Leopolda10, prevista per sabato prossimo a Firenze, lancia la consultazione online che porterà alla scelta del simbolo del nuovo partito fondato dall'ex primo ministro. "Mi piace l’idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione, a cominciare dal simbolo. In attesa di votare per Italia Viva avete una ...

Italia viva - il simbolo lo sceglierà la Rete : concorso online sul sito con tre opzioni. Renzi : “Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti” : Italia Viva ha un leader, i parlamentari e ora anche un simbolo. Anzi, tre: Matteo Renzi ha lanciato sui social network e sul sito del suo nuovo partito il concorso per scegliere il logo che rappresenterà la forza politica nata dalla scissione del Pd. I tre loghi arrivati “in finale” sono stati selezionati, come spiega Renzi, “tra i tanti arrivati in questi giorni”. Il primo ha la scritta con “Italia” piccolo ...

Maria Elena Boschi : "Italia viva è aperta a tutti coloro che ne condividono i valori" : Quando inizia a parlare lei la sala del Cinema Adriano diventa silenziosa, i partecipanti alla presentazione romana del nuovo partito renziano, Italia Viva, alzano lo smartphone, la illuminano con i flash e iniziano a filmare. Maria Elena Boschi, che tutti chiamano affettuosamente Maria Elena, è la star della tappa romana del tour che porta Italia Viva, la novità politica del 2019, in giro per l’Italia. ...

Siria : fiaccolata martedì al Pantheon con Pd - Art.1 - Italia viva - +Europa : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Alla fiaccolata di martedì 15 ottobre, alle ore 19.30, al Pantheon in solidarietà del popolo curdo hanno aderito fino ad ora Pd, Articolo 1, Siamo Europei, +Europa, Italia Viva e Demos-Democrazia Solidale. L'articolo Siria: fiaccolata martedì al Pantheon con Pd, Art.1, Italia Viva, +Europa sembra essere il primo su Meteo Web.

