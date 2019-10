Glasgow | il Dna smentisce la polizia | l' uomo arrestato non è il mostro di Nantes

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) È durato solo poche ore il clamore per il presunto arresto di Xavier Dupont de Ligonnès, il cinquantenne sparito nel nulla da otto anni e sospettato di aver compiuto una strage in famiglia. Infatti, una settimana dopo la sua misteriosa scomparsa nel 2011, laaveva ritrovato nel giardino della casa dii corpi della moglie Agnès, 48 anni, dei quattro figli Arthur (21), Thomas (18), Anne (16) e Benoît (13) e perfino dei due cani labrador: tutti erano stati narcotizzati, uccisi con dei colpi di carabina alla testa e poi fatti a pezzi. Venerdì sera si è diffusa in tutto il mondo la notizia del fermo del “di”, appena sceso da un volo proveniente da Parigi, nell’aeroporto di. Sembrava che finalmente si fosse vicini alla soluzione di questo mistero che ha lungo occupato le prime pagine in Francia, ma l’esame del Dna ha frenato ogni entusiasmo. L’fermato ...

