Terracina | sparava verso i braccianti per farli lavorare di più | arrestato agricoltore

(Di sabato 12 ottobre 2019) Li minacciava sparandodi loro, oppure puntando l’arma alla gola. Così un imprenditore agricolo 35enne dell’agro pontino costringeva iad accelerare la raccolta e la lavorazione dei prodotti: venerdì è statodagli agenti del Commissariato di. Le indagini hanno accertato che i lavoratori rimanevano nei campi sotto la costante minaccia di un fucile a pompa, utilizzato anche per evitare che, stremati, provassero a scappare. In un episodio l’, dopo l’ennesimo licenziamento, si è presentato nell’alloggio deied ha fatto più volte fuoco contro alcuni di loro senza colpirli, anche puntando loro l’arma alla gola. La Repubblica riporta che Alessandro Gargiulo, questo il nome del 35enne imprenditore, è accusato di sfruttamento del lavoro, minaccia aggravata con l’utilizzo di un fucile a pompa, lesioni personali, detenzione ...

