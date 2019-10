Carlo Calenda | clamorosa campagna acquisti Impensabile conquista | strappa un big a

Carlo Calenda - la previsione : "Ecco perché si torna al voto a giugno" : "Stiamo facendo un partito e lo lanceremo a metà novembre. Sarà riformista visto che è una categoria che non esiste più in Italia". Così Carlo Calenda annuncia il nuovo partito che andrà a fondare insieme a Matteo Richetti dopo la fuoriuscita dal Pd avvenuta a fine agosto, anche se ha voluto mantene

Matteo Renzi - Carlo Calenda rivela : "Avevo avvertito Gentiloni e Zingaretti che sarebbe finita così" : L'addio di Matteo Renzi al Pd viene accolto da Carlo Calenda "con confusione". "Ha fatto una scelta diversa dalla mia - ha spiegato a I Lunatici su Rai Radiodue l'ex ministro, uscito anche lui dai democratici -, ha detto che era d'accordo all'alleanza tra Pd e Cinque Stelle, anzi ha spinto il Partit

Carlo Calenda : “Impossibile andare con Renzi. Il 9 dicembre lancio il mio movimento a Roma” : Carlo Calenda lancerà il suo movimento il prossimo 9 dicembre a Roma. In un'intervista al 'Messaggero' spiega perché non formerà un partito con Renzi, fresco di rottura con il Pd: "Quello che mi sembra è che la sua sia una scissione parlamentare, che non ha nulla di diverso rispetto ai comportamenti che originariamente voleva rottamare".Continua a leggere

Carlo Calenda : "Da Renzi scissione di palazzo - la Terza repubblica è già finita" : “Facciamo un nuovo movimento e lo lanciamo il 9 dicembre a Roma insieme al primo progetto tematico sulla sanità, guidato da Walter Ricciardi, massimo esperto dei servizi sanitari nazionali che si dimise con l’arrivo del governo giallo-verde. Non sarà un soggetto politico come gli altri, non un’organizzazione piena di gerarchie e di capi bastone. Il nostro sarà al contrario un movimento ricco di esperienze, ...

Carlo Calenda - retroscena su Luigi Di Maio : "Lo Sviluppo economico ai 5S per non far scoprire i suoi disastri" : Bordata in diretta di Carlo Calenda a Luigi Di Maio. Ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, l'ex Pd ha rivelato che il ministero per lo Sviluppo economico è stato assegnato al Movimento 5 stelle per non far scoprire i disastri di Luigi Di Maio. Non poteva lasciare che un ministro del Pd ved

L’intervento di Carlo Calenda alla Festa nazionale del PD : Fra molti applausi, ha criticato il tentativo di allearsi col M5S e lasciato intendere che potrebbe fondare un nuovo partito

Carlo Calenda fa marcia indietro? Il messaggio a Zingaretti : "Ripensaci - apriamoli come le cozze" : "Zingaretti ripensaci. come si dice a Roma: apriamoli come le cozze". Carlo Calenda cerca di far rinsavire Nicola Zingaretti con un tweet che sa di ultimatum. L'ex membro del Partito Democratico, dopo l'addio recentissimo ai dem, torna a parlare dell'alleanza giallorossa, chiedendo al leader del Pd

Ragioni e torti di Carlo Calenda : Non condivido le posizioni di Calenda. Di più: da sempre, al contrario di lui, penso che Pd e 5 stelle, bon gré mal gré, fossero condannati a dialogare, che sia stato un errore strategico non farlo a tempo debito e che ora sia cosa più difficile.Sia perché, pur nelle sue contraddizioni irrisolte, il M5S non sia affatto un’altra faccia della destra (come asserito da Renzi sino a ieri), ma muova ...

Carlo Calenda lascia il Pd. Messaggio durissimo a Nicola Zingaretti : "Con i 5S si rinuncia alle nostre idee" : L'aveva detto e lo ha fatto. Carlo Calenda ha lasciato il Partito democratico: "Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i 5 stelle", spiega l'europarlamentare, ormai ex dem, a Circo Massimo su Radio Capital. "Uno p

La lettera con cui Carlo Calenda lascia la direzione nazionale del PD : Ha motivato la sua decisione dicendosi molto contrario alle trattative per formare un governo con il M5S

Carlo Calenda ha capito tutto : L’attuale crisi politica vive di due tensioni: l’una tattica e l’altra strategica. La prima, aperta dall’ingordigia di Matteo Salvini (dominava già il campo e voleva strafare), si fonda sul fatto che nuove elezioni significano, senza troppi dubbi, la vittoria della Lega, il ridimensionamento ulteriore di Forza Italia, il declino forse definitivo del M5S, la scomparsa nel Pd dell’influenza renziana e il ...

Carlo Calenda pronto a lasciare il Pd : "Se si fa l'accordo con il M5s - faccio un'altra forza politica" : "Se la direzione dem chiederà di verificare l'ipotesi di un accordo con M5s vorrà dire che il Pd avrà definitivamente abdicato alla rappresentanza del mondo liberaldemocratico" e "io questa cosa non la accetterò". Carlo Calenda, in una intervista a Il Foglio annuncia che potrebbe farsi un nuovo part

"Se il Pd dialoga con M5s farò un nuovo partito" - dice Carlo Calenda : Se la direzione dem chiederà di verificare l'ipotesi di un accordo con M5s "vorrà dire che il Pd avrà definitivamente abdicato alla rappresentanza del mondo liberaldemocratico" e "io questa cosa non la accetterò": è l'avvertimento lanciato da Carlo Calenda in un'intervista al Foglio in cui ha spiegato che "a quel punto sarà inevitabile lavorare a una nuova forza politica che rappresenti quel mondo orfano". "Una forza non ...

“Con i grillini il Pd è finito. Elezioni subito o farò un altro partito”. Intervista a Carlo Calenda : Roma. “Se la direzione del Pd darà al segretario Zingaretti il mandato di verificare l’ipotesi di un accordo con i 5 stelle, questo vorrà dire che il Pd avrà definitivamente abdicato alla rappresentanza del mondo liberaldemocratico. Io questa cosa non la accetterò. Sarà a quel punto inevitabile lavo