Alessandro Del Piero | chi si rivede! La sua nuova vita stravolta spiazza tutti

Alessandro Del Piero - la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano : Alessandro Del Piero, cosa fa dopo aver lasciato il calcio? La nuova vita della stella della Juventus Alessandro Del Piero ha appeso le scarpette al chiodo da qualche anno ormai, ma non lascerà mai il calcio. Lo vediamo spesso nelle trasmissioni calcistiche di Sky e i suoi commenti vengono accolti dagli appassionati dello sport sempre […] L'articolo Alessandro Del Piero, la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano proviene da ...

Alena Seredova e Alessandro Nasi/ Foto 'profumo della felicità' - lui a spalle nude e… : Alena Seredova e Alessandro Nasi, lo scatto social fa impazzire le follower: 'Lui lo danno insieme al profumo?', ma lei puntualizza ironica...

Il paradiso delle signore - Alessandro Tersigni : “Momento tragico” : Anticipazioni Il paradiso delle signore, Tersigni svela un segreto Alessandro Tersigni è pronto a vestire i panni di Vittorio Conti che a partire dal 14 ottobre tornerà su Rai1. L’attore de Il paradiso delle signore, sulle pagine di DiPiùTv, ha lanciato un’anticipazione sulla soap opera e ha ammesso che la nuova stagione inizierà con il matrimonio tra Marta e Vittorio. Tersigni ha ricordato i preparativi delle sue nozze nella vita ...

“Santa subito” di Alessandro Piva in selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma : Dalla partecipazione al bando “SOCIAL FILM FUND CON IL SUD”, promosso da Fondazione Apulia Film Commission e Fondazione CON IL SUD, alla prestigiosa vetrina della Festa del Cinema di Roma. È questa la incoraggiante parabola di “Santa subito”, film documentario di Alessandro Piva che racconta la storia di Santa Scorese, giovane attivista cattolica della provincia di Bari che per anni subisce le morbose attenzioni di uno sconosciuto molestatore, ...

Cucchi - il pm chiede 18 anni di carcere per carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro - autori del pestaggio : “Pene giuste - non esemplari”. : Diciotto anni di carcere per Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i due carabinieri autori del pestaggio costato la vita a Stefano Cucchi. Questa è stata la richiesta del pm Giovanni Musarò, a conclusione della sua requisitoria nell’aula bunker del carcere di Rebibbia. Di Bernardo e D’Alessandro sono accusati di omicidio preterintenzionale in concorso con Francesco Tedesco, il militare che nel corso del procedimento ha accusato i due ...

Anticipazioni Uomini e donne : Giulia non si fida di Alessandro - Raselli deluso da Veronica : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni di Uomini e donne di cui nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata del trono classico che si preannuncia anche in questo caso ricca di colpi di scena. Gli spoiler della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi rivelano che l'attenzione è stata posta su Giulia, la quale ha ammesso di non fidarsi del tutto del corteggiatore Alessandro, ma anche su Giulio Raselli che ha dovuto fare i conti ...

Greta Thunberg - Alessandro Sallusti : "Sfruttata dai politici per avere i voti dei diciottenni del futuro" : Nel mirino di Alessandro Sallusti ci finiscono gli studenti che hanno protestato "per" il clima, i seguaci di Greta Thunberg che ieri, venerdì 27 settembre, non sono andati a scuola per riversarsi nelle strade di tutta italia. "Li ho rivisti sfiniti bivaccare attorno ai locali fast food del centro,

Il principe abusivo : trama - cast e curiosità del film di Alessandro Siani con Christian De Sica : Venerdì 27 settembre, in prima serata dalle 21.20 circa in poi su Rai3, va in onda il film del 2013 Il principe abusivo, l’esordio alla regia del comico napoletano Alessandro Siani, star di Benvenuti al sud in coppia con Claudio Bisio. Arricchisce il cast un Christian De Sica in grandissima forma, esaltato dal ruolo da caratterista. Il principe abusivo, il trailer Il principe abusivo, la trama Antonio, uno squattrinato cronico che lavora ...

Il paradiso delle signore - Alessandro Tersigni svela : “Ho pianto” : Alessandro Tersigni: cosa succederà a Vittorio nel paradiso delle signore Il paradiso delle signore tornerà a far compagnia al pubblico affezionato di Rai1 lunedì 14 ottobre. Il conto alla rovescia è iniziato e Alessandro Tersigni ha svelato alcuni retroscena sulla soap opera tutta italiana che ha rischiato la chiusura, ammettendo sulle pagine di Spy: “Quando il produttore mi chiamò per dirmi che la serie non sarebbe finita piansi di ...

Basket - Serie A 2019-2020 : ufficiale l’arrivo di Alessandro Gentile a Trento - quarta maglia italiana della sua carriera : L’Aquila Basket Trento, sponsorizzata Dolomiti Energia, ha ufficializzato pochi minuti fa l’approdo di Alessandro Gentile in bianconero. Si tratta del colpo più importante della storia della società presieduta da Luigi Longhi. L’accordo è di durata biennale: un investimento non circoscritto a pochi mesi, dunque, quello che viene dato in mano a coach Nicola Brienza. Per Gentile si tratta della quarta maglia italiana in carriera, ...

Infortunio D’Alessandro - report medico : la nota della Spal : Infortunio D’Alessandro – La Spal, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato le ultime novità sul calciatore biancazzurro. “In seguito all’Infortunio rimediato nel corso della gara di serie A TIM Sassuolo-Spal di domenica 22 settembre – si legge – il calciatore biancazzurro Marco D’Alessandro ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore ...

Infortunio D’Alessandro - si fa male l’esterno della Spal : Infortunio D’Alessandro – L’esterno della Spal costretto ad uscire dopo neanche mezz’ora dall’inizio della sfida tra il Sassuolo e i ferraresi. Il calciatore biancoazzurro cade male a terra con il ginocchio e fa fatica a camminare, la speranza è che non sia nulla di grave. Subito pronto il cambio, con l’ingresso di Sala al suo posto.L'articolo Infortunio D’Alessandro, si fa male l’esterno ...

Alessandro Milan : "I baci sono la punteggiatura della vita. Il più bello? Quello di quando nasce un figlio" : Alessandro Milan parla piano, scandisce bene le parole, e non sai se stia facendo un’intervista o conducendo il suo programma su Radio24, “Uno, nessuno, 100Milan”. Giornalista da oltre vent’anni, da qualche giorno è di nuovo in libreria con “Due milioni di baci” (DEA Planeta Libri), che arriva dopo il best seller da 60mila copie “Mi vivi dentro”, il racconto della storia d’amore fino ...

Alessandro Di Battista avvisa i Cinque Stelle : "Occhio - non fidatevi del Pd". Gli otto inconfutabili punti : Alessandro Di Battista mette in guardia i grillini: "Non fidatevi del Pd". otto i punti elencati su Facebook con i quali tenta l'arduo convincimento degli "ex colleghi". Primo tra tutti il commento sulla scissione del Partito Democratico: "Non vi fidate del PD derenzizzato, ripeto, Renzi ci ha lasci