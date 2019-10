Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)9 OTTOBREORE 07.20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTELNO E VIA DI VALLERANO IN PROSSIMITA’ COL RACCORDO IN DIREZIONE; INCOLONNAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA; INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA. DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN ...

