LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | la Russia vince l’oro a squadre maschile

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito in questo intenso pomeriggio. Appuntamento a domani (ore 16.00) per la Finale all-around femminile: Simone Biles insegue il quinto titolo iridato sul giro completo, l’Italia si affida a Giorgia Villa ed Elisa Iorio. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 16.33Campionessa del Mondo! 261.726 per l’Armata che opera il sorpasso sulla Cina all’ultima rotazione alla sbarra, gli asiatici si fermano a 260.729 e non difendono il titolo per colpa dell’incredibile caduta di Sun Wei sul ferro. Bronzo al collo del Giappone (258.159). Poi lontanissime USA, Gran Bretagna, Cina Taipei, Svizzera, Ucraina. 16.33 Nagornyy non trema! 14.366! 16.30 Lin Chaopan prova la stoccata: 14.500 alla sbarra per chiudere la gara della Cina. A Nagornyy basta però un 14.3 perre con la ...

