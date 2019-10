Ginnastica Artistica | storica medaglia di bronzo per l’Italia ai Mondiali

L'Italia conquista il bronzo nella Ginnastica Artistica ai mondiali di Stoccarda. Non accadeva da 69 anni : Un risultato storico. Le azzurre della ginnastica artistica hanno conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali in corso a Stoccarda. Non succedeva da 69 anni. Sul podio, Giorgia Villa, Alice e Asia D’Amato, Elisa Iorio e Desiree Carofiglio, sono salite insieme agli Stati Uniti, che hanno conquistato l’oro, e alla Russia. Per le azzurre quest’importante vittoria arriva a dieci mesi dalle prossime Olimpiadi, che le ...

Ginnastica Artistica - ITALIA : SEI LEGGENDARIA! Bronzo mitologico nella gara a squadre - impresa della vita. Fate da antologia : Ci sono quei giorni che non dimenticherai mai, quei pomeriggi che segnano una vita e che scrivono la storia, quei momenti che che ti consegnano all’empireo dello sport e che ti fanno entrare nell’Olimpo. Ci sono quelle imprese che vanno oltre ogni limite, che superano qualsiasi immaginazione, che sfondano barriere, che stravolgono pronostici, che entrano nel cuore e ci rimangono per sempre. Questo martedì 8 ottobre 2019 resterà una ...

Ginnastica Artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Finale a squadre femminile - le azzurre in gara (8 ottobre) : oggi martedì 8 ottobre si assegnano le prime medaglie ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si disputa la Finale a squadre femminile. Gli USA domineranno la scena e conquisteranno il titolo, Cina e Russia sono le altre favorite per le medaglie ma attenzione alla Francia mentre l’Italia può puntare alla top-5 cercando di lasciarsi alle spalle Canada, Olanda e Gran Bretagna. Di seguito il calendario completo, il ...

Ginnastica Artistica - Olimpiadi 2020 : tuttI gli individualisti qualificati - 12 pass dai Mondiali. C’è Ludovico Edalli : Attraverso l’all-around delle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica sono stati assegnati 12 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono finite nelle mani di individualisti le cui Nazioni non sono qualificate ai Giochi con la squadra, massimo 1 posto per Paese. C’è anche il nostro Ludovico Edalli. individualisti qualificati ALLE Olimpiadi 2020: Carlos Edriel Yulo (Filippine) Manrique Larduet (Cuba) Ludovico ...

Ginnastica Artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le squadre maschili qualificate - Italia assente a Tokyo : Si è delineato il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica maschili. Le formazioni medagliate ai Mondiali 2018 e le migliori nove dei Mondiali 2019 (escludendo quelle salite sul podio della rassegna iridata precedente) hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi: in Giappone saranno dunque presenti 12 Nazionali, ognuna composta da 4 ginnasti. Non ci sarà l’Italia ...

Ginnastica Artistica - Mondiali 2019 : tutti i qualificati alle finali maschili. C’è Marco Lodadio agli anelli : A Stoccarda (Germania) si è concluso il turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Si è dunque defiinito il quadro degli ammessi alle varie finali della rassegna iridata: squadra, all-around e specialità. Di seguito tutte i qualificati alle finali maschili, c’è Marco Lodadio agli anelli. CONCORSO A ...

LIVE Ginnastica Artistica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia maschile incrocia le dita - è volata per il pass olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Intanto Marco Lodadio è sempre quinto agli anelli, dita incrociate per la sua finale. 11.50 Ora l’ultima rotazione. Canada al cavallo, USA alla sbarra, Giappone al corpo libero. 11.48 Giappone a quota 215.794 ma fare 44.2 punti al corpo libero per sopravanzare la Russia al comando è tutt’altro che semplice. 11.46 USA a quota 207.994, naturalmente davanti all’Italia. ...

LIVE Ginnastica Artistica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia maschile assiste e trattiene il fiato per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia, corsa verso le Olimpiadi: chi può finire dietro? Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi lunedì 8 ottobre va in scena la seconda giornata di qualificazioni maschili: in serata conosceremo il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e verranno svelati tutti i nomi degli ammessi alle varie finali di questa rassegna ...

Ginnastica Artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutte le azzurre in gara (7 ottobre) : oggi lunedì 7 ottobre proseguono i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) va in scena la seconda giornata di qualificazioni maschili. L’Italia incrocia le dita dopo il 245.996 ottenuto ieri e spera in una qualificazione olimpica ora molto difficile: USA, Cina, Giappone, Gran Bretagna ci finiranno davanti e bisognerà sperare che una tra Olanda, Svizzera e Ucraina ci vada dietro per volare a Tokyo dando per scontato ...

Ginnastica Artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli azzurri in gara (6 ottobre) : oggi domenica 6 ottobre proseguono i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) va in scena la prima giornata di qualificazioni maschili. Tocca all’Italia che scenderà in pedana alle ore 10.00 nella prima suddivisione: Marco Lodadio e compagni cercano l’impresa e vogliono la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, servirà la gara perfetta per raggiungere l’obiettivo ma gli azzurri hanno tutte le gare per ...

Ginnastica Artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le individualiste qualificate - 20 pass dai Mondiali. Ci sono Saraiva e Steingruber : Attraverso l’all-around delle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica sono stati assegnati 20 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. sono finite nelle mani di individualiste le cui Nazioni non sono qualificate ai Giochi con la squadra, massimo 1 posto per Paese. Spiccano la brasiliana Flavia Saraiva e la svizzera Giulia Steingruber. individualiste qualificate ALLE Olimpiadi 2020: Flavia Saraiva (Brasile) Giulia ...

Ginnastica Artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le squadre qualificate - l’Italia femminile vola a Tokyo! : Si è delineato il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Le formazioni medagliate ai Mondiali 2018 e le migliori nove dei Mondiali 2019 (escludendo quelle salite sul podio della rassegna iridata precedente) hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi: in Giappone saranno dunque presenti 12 Nazionali, ognuna composta da 4 ginnaste. Ci sarà anche ...

Ginnastica Artistica - Mondiali 2019 : tutte le qualificate alle finali femminili. C’è l’Italia con la squadra! : A Stoccarda (Germania) si è concluso il turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Si è dunque defiinito il quadro delle ammesse alle varie finali della rassegna iridata: squadra, all-around e specialità. Di seguito tutte le qualificate alle finali femminili, c’è l’Italia con la squadra. CONCORSO A ...

Ginnastica Artistica - ITALIA QUALIFICATA ALLE OLIMPIADI 2020! Tokyooooooooo - le Fate staccano il pass : TokyoooooooooOOO! L’ITALIA si qualifica ALLE OLIMPIADI 2020, la Nazionale di Ginnastica artistica femminile ha ufficialmente staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena tra nove mesi nella capitale giapponese. Le Fate occupano attualmente il sesto posto nel turno di qualificazione dei Mondiali in corso di svolgimento a Stoccarda e, quando mancano soltanto tre suddivisioni al termine, possono finalmente festeggiare ...