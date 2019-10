FOTO Ginnastica | il body bianco-nero delle Fate | la creazione Sigoa che ha portato

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ilhabenissimo. Oggi l’Italia è scena in pedana a Stoccarda (Germania) per disputare la Finale a squadre dei Mondiali 2019 diartistica, lehanno indossato larealizzata dapensata appositamente per questo evento: c’era il rischio che i leotard dell’azienda brianzola non uscissero nemmeno dagli armadi visto che le ragazze di Enrico Casella si sono qualificate all’atto conclusivo per appena tre centesimi. Giorgia Villa e compagne, che nel turno eliminatorio erano fasciate in abiti giallo-neri dal grandissimo impatto visivo e oggettivamente molto originali nella loro spettacolarità, oggi hanno gareggiato con una proposta più classica e sono salite sul terzo gradino del podio scrivendo un’autentica pagina di storia. Di seguito alcuneper ammirare ilcon cui l’Italia ha vinto ...

SkyTG24 : Le azzurre di ginnastica artistica conquistano il podio ai mondiali di Stoccarda. FOTO - zazoomblog : FOTO Ginnastica Mondiali 2019: la medaglia di bronzo conquistata dall’Italia nella gara a squadre. L’alloro delle F… - SusyDeLuca3 : RT @SkyTG24: Le azzurre di ginnastica artistica conquistano il podio ai mondiali di Stoccarda. FOTO -