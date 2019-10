Incidente | auto si ribalta sulla Vittoria Gela

Drammatico Incidente frontale tra due auto : morti quattro giovani : L'incidente è avvenuto in provincia di Cosenza sulla Statale 107, nel territorio di Rende, tra gli svincoli di Surdo e Piano...

Cosenza - Incidente frontale nella notte fra due auto : 4 morti e due feriti gravi : Due auto si sono scontrate frontalmente su una strada statale nel Comune di Rende. A perdere la vita sono stati quattro giovani che viaggiavano su una delle vetture. Gravemente feriti gli occupanti della seconda macchina, uno è in rianimazione.Continua a leggere

Cosenza - Incidente auto : 4 morti e 2 feriti : 01.59 Quattro persone sono morte e altre due sono rimaste ferite gravemente in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte nel Cosentino. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla strada statale 107, in località Saporito, nel territorio del comune di Rende. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del 118e le forze dell'ordine.

Roma - auto si ribalta : 21enne muore in Incidente : Un ragazzo di 21 anni è morto stanotte a Roma in un incidente stradale. La vettura su cui viaggiava si sarebbe ribaltata su via Cristoforo Colombo, per cause in via di accertamento, intorno alle ore 1:30. Nell’auto c’erano altri quattro coetanei del giovane deceduto, tre ragazze e un ragazzo: per loro nessuna conseguenza grave, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice verde per i controlli del caso.Sul posto con il 118 è ...

Incidente sulla Vittoria Scoglitti : scontro tra 2 auto : una vola nelle serre FOTO : Incidente stradale ieri sera sulla ex Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Lo scontro tra due auto, una Bmw X5 e una Volkswagen Touran. Una vola nelle serre

Tragico Incidente nella capitale : l’auto si ribalta nella notte - 5 ragazzi a bordo. Morto 21enne : notte di sangue nella capitale: nella notte di venerdì intorno all’una e mezza una vettura si è ribaltata, la vittima un ragazzo appena 21enne. L’incidente sarebbe avvenuto sulla Cristoforo Colombo ed uno dei cinque ragazzi coinvolti sarebbe Morto sul colpo. Le dinamiche sono ancora da accertare, ma pare che per una qualche ragione ancora non chiara la macchina si sia ribaltata. I giovani viaggiavano su una Chevrolet Matiz in zona Eur, poco ...

Incidente stradale in via Gigi Olivari a Modica : auto contro un muro : Incidente stradale autonomo ieri sera, intorno alle ore 23, in via Gigi Olivari a Modica. Un'auto si schianta contro un muro. Coppia in ospedale

Incidente Catania - auto finisce contro guardrail e prende fuoco : 47enne morto carbonizzato : Incidente mortale all'alba di oggi a Catania: un uomo di 47 anni, Giulio Sebastiano Calogero, è morto carbonizzato dopo che la sua auto ha preso fuoco nell'impatto contro un guardrail sull'Asse dei servizi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere l'incendio ed estrarre il cadavere dalle lamiere. Indagini in corso.Continua a leggere

Incidente sulla statale 18 a Cosenza - scontro tra 3 auto : almeno 2 feriti e traffico in tilt : Incidente oggi sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nei pressi di Acquappesa, in provincia di Cosenza: tre auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento e almeno 2 persone sono rimaste ferite. È intervenuto un mezzo di elisoccorso per trasferirli nei vicini ospedali. Disagi alla circolazione, con il tratto interessato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.Continua a leggere

È morta una seconda persona per l’Incidente di ieri in provincia di Sondrio - in cui un carico di assi di legno aveva colpito un’automobile : È morta una seconda persona per l’incidente di martedì in provincia di Sondrio, in cui un carico di assi di legno aveva colpito un’automobile uccidendo un ragazzo di 15 anni che si trovava a bordo. La seconda persona morta è

Ardenno - ragazzo di 15 anni muore in un Incidente d'auto : Si era fatto accompagnare in macchina dalla madre per arrivare in tempo a scuola. Matteo Dei Cas, 15 anni, originario del comune valtellinese di Ardenno, martedì 1 ottobre era in auto sulla statale 38 per raggiungere la stazione dei treni di Morbegno quando è stato colpito da alcune assi di legno trasportate da un tir che viaggiava nella carreggiata opposta. Nell'incidente il ragazzo è morto sul colpo, mentre la mamma Maria Grazia Pomoli, 52 ...

Taiwan - ponte crolla sulle barche : autocisterna precipita e prende fuoco. Il video dell’Incidente : Un ponte in una baia nell’est di Taiwan, vicino al villaggio di Nanfangao, è crollato questa mattina ferendo almeno 10 persone: lo ha reso noto un funzionario dei servizi di emergenza del Paese. Un’autocisterna carica di carburante che in quel momento attraversava il ponte è precipitata in acqua incendiandosi e colpendo tre imbarcazioni. Sei dei 10 feriti sono in gravi condizioni. Le autorità temono ci siano cinque-sei dispersi nel ...

Incidente a Castell’Arquato - auto esce di strada e si ribalta in un campo : morto 32enne : Incidente lungo la Provinciale che collega Carpaneto a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza: un uomo di 32 anni ha perso il controllo della sua auto, ribaltandosi più volte e finendo in un campo. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dalle lamiere. Indagini delle forze dell'ordine per ricostruirne la dinamica.Continua a leggere

Firenze - moto prende fuoco dopo un Incidente con auto e bici : morti centauro e passeggera : Un motociclista di 53 anni e la donna di 52 anni che viaggiava con lui sono morti in un incidente stradale avvenuto in via Pistoiese, in località Sant'Angelo a Lecore a Signa (Firenze). La loro moto ha preso fuoco. Denunciati a piede libero per il reato omicidio stradale un ciclista di 76 anni e un automobilista di 26.Continua a leggere