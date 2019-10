A che punto siamo col nuovo ponte di Genova

Barcellona-Inter - Javier Zanetti : “Questa sfida ci dirà a che punto siamo. Messi? Spero recuperi” : ”Abbiamo avuto un grande inizio ma la stagione è ancora lunga. Manca tanto. Quella di oggi è una gara importantissima perché ci dirà a che punto siamo”. Così il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, poco prima di partecipare al pranzo Uefa con Marotta, Antonello e i dirigenti del Barcellona, sulla sfida di stasera. I nerazzurri che devono fare punti dopo la brutta prova con lo Slavia Praga. ”E’ una partita ...

VI Conferenza sul Commercio Sicilia - Bivona (CIDEC) : 'che sia punto di svolta del settore' : Si svolgerà giovedì 3 ottobre, all'Astoria Palace Hotel in via Montepellegrino, 62, a Palermo, la Conferenza Regionale del Commercio durante la quale si affronteranno tematiche volte ad individuare possibili soluzioni e sinergie tra realtà commerciali locali per il rilancio del Commercio nel capoluogo Siciliano e in tutta la Regione. La Conferenza, che avrà luogo a partire dalle 9:30, vedrà presenti tra i relatori che interverranno, anche il ...

Sondaggi elettorali Swg - battuta d’arresto per Renzi che perde mezzo punto : Sondaggi elettorali Swg, battuta d’arresto per Renzi che perde mezzo punto È una battuta d’arresto quella di Italia Viva questa settimana secondo i Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7. Per la prima volta c’è il segno meno davanti alle intenzioni di voto per il nuovo partito di Renzi. Certo, c’è il ritorno di Liberi e Uguali tra i partiti sondati, che convive con la Sinistra che pure ne era una parte. Ma è ...

Si addormenta in spiaggia e si sveglia dopo essere stato punto nelle parti intime da un ragno - quello che gli capita dopo è terribile : Un ragazzo di 22 anni in vacanza in Nuova Zelanda ha rischiato di morire per il morso di un “katipo” una specie di ragno molto rara che è molto temuto perché il suo veleno può essere letale. Il ragazzo vive in Canada e dopo essersi fatto il bagno si era addormentato sulle splendide spiagge della Nuova Zelanda. Il ragazzo, si è svegliato all’improvviso, perché si è sentito pungere e ha visto le sue parti intime gonfie e arrossate. Il ...

A che punto siamo con gli hamburger senza carne : Come vanno le due principali aziende che li producono, in cosa si distinguono e come sta andando la distribuzione

Seggiolini antiabbandono - a che punto è la norma per salvare i bambini : RemmyInfant ReminderRemove Before LandingFunzione promemoria bimbo di WazeChildMinder SoftClipSense a lifeSeggiolino "Ricordati di me"Le regole da rispettareLe buone abitudiniLa prima forma di prevenzioneSembrava una legge in pole position, una di quelle con il percorso privilegiato per l’approvazione veloce. Invece la norma che obbliga ai Seggiolini antiabbandono in auto è diventata presto legge, ma non è ancora arrivata ad approvazione ...

Chi é Lynette "Squeaky" Fromme - faccia d'angelo e fedelissima di Manson che puntò la pistola al presidente Ford : fedelissima di Charles Manson, faccia d’angelo e cuore di ghiaccio. Lynette Fromme, detta “Squeaky”, era tra le più giovani componenti della stessa setta ispirata al culto del demonio, delle droghe e del sesso che portò sangue e morte al 10050 Cielo Drive il 9 agosto 1969, uccidendo Sharon Tate, il bambino che portava in grembo e quattro suoi amici. Una tragedia che oggi rivive inC’era una volta a... ...

A piccoli passi verso il sistema operativo Huawei Harmony - a che punto siamo a fine settembre 2019 : A che punto siamo per la reale implementazione del sistema operativo Huawei Harmony su smartphone e altri dispositivi dell'azienda? L'esperienza software nuova di zecca verrà calata presto sui device compatibili globalmente o la strada da fare è ancora ben lunga? A piccolissimi passi il brand cinese si muove verso l'esperienza software proprietaria ed è per questo che vanno riportati gli ultimi progressi proprio in questa direzione, Secondo ...

L’internazionalismo si ritrova a un punto morto. che fare? : “Nell’autunno di cento anni fa, andava in scena al Senato degli Stati Uniti il dibattito sull’entrata – o no – del paese nella Società delle Nazioni promossa dal presidente Woodrow Wilson. L’inquilino della Casa Bianca pensava che la Società sarebbe stata la chiave di volta della leadership american

Il Segreto - episodi 21-22 settembre : Don Berengario e Leal sul punto di essere smascherati : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra arrivato alla tredicesima stagione in Spagna. Gli spoiler degli episodi 21 e 22 settembre su Canale 5, rivelano che la deposizione di Don Anselmo davanti al sergente Cifuentes metterà nei guai Don Berengario e Carmelo Leal. Il Segreto, puntata 21 settembre: Don Anselmo interrogato da Cifuentes Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti l'episodio in onda ...

Prodi : “Italia Viva di Renzi somiglia a uno yogurt che ha scadenza ravvicinata. Pd abbia un punto nell’agenda : lotta all’evasione fiscale” : I partiti di un “uomo solo” sono una “tragedia”, compreso quello di Matteo Renzi, Italia Viva. “Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per i fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema”. Anche perché i partiti personali “funzionano la prima volta” e “ripeterli crea problemi”. Romano Prodi ...

A che punto è la norma per evitare i casi di abbandono dei bimbi in macchina : Morire a due anni perché dimenticati in auto. È successo in passato, ed è successo di nuovo oggi, a Catania. Ma non tutti sanno che la legge per evitare casi di questo tipo, a lungo invocata, il nostro Paese ce l'ha, da quasi un anno. Una legge che dall'1 luglio scorso avrebbe dovuto obbligare a dotarsi di sistemi anti-abbandono "chiunque risieda in Italia e trasporti minori fino a 4 anni". Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei ...

Sozzani - il voto della Camera che nega i domiciliari. Zanichelli (M5s) esprime “disappunto” - caos in Aula e e Sisto (Fi) si infuria : Applausi e contestazioni in Aula alla Camera dopo il voto, a scrutinio segreto, che ha respinto la proposta di arresti domiciliari per Diego Sozzani (Fi), ribaltando il parere espresso dalla giunta per le autorizzazioni. Il pentastellato Davide Zanichelli ha espresso “disappunto” per l’esito della votazione, mentre dai banchi del centrodestra si levavano le proteste. Il presidente della Camera Roberto Fico ha richiamato il collega: ...