Biglietti Lazio-Genoa | come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A allo

Liverpool - Biglietti in vendita da lunedì : agevolazioni agli abbonati - sconto del 25%. : Prezzi biglietti Napoli Liverpool In vista dei prossimi impegni di Champions League, la SSC Napoli è lieta di annunciare un ulteriore vantaggio per gli abbonati. I prezzi che saranno applicati per le tre gare del Group Stage 2019.20 prevederanno infatti due tariffe per ogni settore, una intera e una agevolata, solo per gli abbonati. Gli abbonati della stagione 2019.20 potranno godere di uno sconto del 25% sull’acquisto del singolo tagliando. ...