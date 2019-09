Sarri vede la Juve in evoluzione | serve tempo | non è un videogioco

Sconcerti : 'Si vede la mano di Sarri - i giocatori si divertono e lo faranno sempre di più' : La Juventus vista in Champions League contro l'Atletico Madrid dà segnali confortanti ai sostenitori bianconeri ma in generale a tutto il calcio italiano: dopo l'ottima prestazione del Napoli contro il Liverpool (2 a 0 per gli uomini di Ancelotti grazie ai gol di Mertens e Llorente) anche la Juventus ha dimostrato di saperci stare e molto bene nella massima competizione europea. Gli errori difensivi, dovuti a sbagliati posizionamenti sulle ...

Crosetti : “tra gli juventini c’è chi vede in Sarri il nuovo Maifredi” : Due dei migliori tre juventini degli ultimi dieci anni (Conte, Marotta) adesso stanno all’Inter, il terzo (Allegri) è stato declinato al passato prima che quel passato, forse, passasse davvero. Comincia così, su Repubblica, l’analisi di Maurizio Crosetti. Che per il secondo giorno consecutivo si occupa di Juventus. E per il secondo giorno con non poco veleno nei confronti di Sarri. Ieri anche nei confronti di Napoli quando ha ...