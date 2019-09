Non una di meno | flashmob “contro narrazione tossica dei giornali” | “Alimentano la

Marmi del ParteNone - Londra Non cede e si rifiuta di prestarli. E perde una buona occasione : Quando nel 2014 la Grecia era attraversata dalla crisi economica che tutti conoscono, ci fu chi, come l’allora premier finlandese Jyrki Katainen (poi commissario europeo), propose ereticamente di ipotecare l’Acropoli per pagare i debiti ellenici. Per fortuna due anni dopo qualcun’altro capì la delicatezza del tema e direi anche la sensibilità intima di ogni cittadino greco che si rispetti. Un pool di avvocati internazionali guidati ...

Una chirurga racconta cosa cinema e serie tv Non hanno capito della chirurgia : Film e serie tv di successo ci hanno fatto credere, per anni, che dottori e chirurghi negli States fossero belli come George Clooney e Patrick Dempsey. Ma non solo: la sala operatoria e il pronto soccorso sono due luoghi in cui professionalità e competenza trionfano (quasi) sempre, non importa in che condizioni è arrivato il paziente. Molte dinamiche da film della serialità americana nelle emergency room sono però davvero surreali, se paragonate ...

Alba Parietti fa una battuta sugli ascolti di Live Non è la d’Urso : Live Non è la d’Urso ascolti, Alba Parietti ironica: “Grazie ai miei ex” Ieri è andata in onda la seconda puntata di Live Non è la d’Urso. E la trasmissione è iniziata con il confronto tra Matteo Salvini e vari vip, tra i quali Alba Parietti. Proprio grazie a questo confronto, Barbara d’Urso è riuscita ad incrementare gli ascolti della sua trasmissione rispetto alla scorsa settimana. sugli ascolti ha voluto dire la ...

C'è una ragione se la sinistra Non ha mai vinto in Italia : Paolo Franchi è uno dei decani del giornalismo politico, essendo stato redattore di “Rinascita”, di “Paese Sera”, di “Panorama” e del “Corriere della Sera”, di cui tuttora è uno dei principali editorialisti. Ma Franchi è anche stato a lungo un dirigente dei giovani comunisti e un amico personale di molti fra i più autorevoli dirigenti del Pci. Perciò sono ...

Doppio cognome ai figli - una battaglia giusta (ma Non essenziale) : Quando nel 2008 nacque la mia prima figlia, la proposta caldeggiata dall’allora ministra Livia Turco di dare il Doppio cognome ai propri figli sembrava cosa fatta. Tant’è vero che nel preparare le etichette per le tutine da mettere nella valigia per l’ospedale, scrissi entrambi i cognomi. Una volta nata, l’ostetrica di turno mi disse con modi spicci: “Sì, ma quale cognome avrà la bambina?” Ricordo che mi sentii come una ...

La meritata vittoria di Chernobyl agli Emmy - Non solo una serie ma la miglior narrativa d’inchiesta in tv (video) : La vittoria di Chernobyl agli Emmy 2019 nella categoria miglior Miniserie è un atto dovuto non solo verso la miglior produzione originale dell'anno, ma verso un esempio meritorio di narrativa d'inchiesta adattata in forma seriale. Un'operazione di estrema qualità per scrittura, interpretazione e regia che ci ricorda come l'industria dell'audiovisivo possa e debba avere (anche) una missione divulgativa, intesa nel senso più ampio di favorire la ...

“Una volta per tutte”. Colpo di scena a ‘Non è l’arena’ di Giletti. È successo davanti a milioni di telespettatori : ?Per un po’ non ne abbiamo parlato perché lei stessa è stata fuori dai radar televisivi. Parliamo di Pamela Prati, che dopo un lungo silenzio televisivo, è stata ospite a Non è l’Arena?. A volerla in studio è stato Massimo Giletti che, dopo Barbara D’Urso, ha preso tra le mani il caso del fidanzamento/matrimonio falso della showgirl sarda con il tale Mark Caltagirone. Il conduttore ha deciso così di aprire le porte della nuova stagione del suo ...

Boxe - Mondiali 2019 : l’Italia resta nuovamente a zero. Movimento in crisi cronica - Non si intravede una risalita : L’Italia torna dai Mondiali di Boxe senza nemmeno una medaglia per la terza volta consecutiva: gli ultimi podi risalgono al 2013 quando Clemente Russo si laureò Campione tra i 91 kg, Domenico Valentino e Roberto Cammarelle festeggiarono il bronzo tra 60 kg e +91 kg. Da quel momento il nulla totale nella rassegna iridata per il Bel Paese che sembra quasi sparito dai radar della Boxe dilettantistica nell’appuntamento più importante. A ...

C’erano una volta le storie di gruppo su Facebook. E ora Non ci sono più : Facebook (foto Guillaume Payen/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Facebook ha deciso di disattivare la funzione che permette agli amministratori e ai membri di un gruppo di pubblicare foto e video con scadenza di 24 ore nella sezione storie dei gruppi. La funzionalità, attiva da dicembre 2018, verrà chiusa definitivamente il 26 settembre, dopo meno di un anno di attività. A seguito dello scarso utilizzo, Facebook ha preferito far tesoro ...

Antonio Monda in esclusiva : «Vi sorprenderò - sarà una Festa del Cinema che voi umani Non avete mai visto. Docufilm in stile Ferragni? Perché no» : L?ultimo colpo grosso l?ha messo in atto annunciando che The Irishman, il film di Martin Scorsese sarà presentato il 21 ottobre alla quattordicesima Festa del Cinema di Roma. In...

La bisessualità Non è avidità né confusione. Ecco perché serve una giornata per celebrarla : di Margherita Cavallaro Oggi è la giornata per l’orgoglio bisessuale e già mi vedo la gente che legge le notizie su Facebook chiedersi se ce ne sia davvero bisogno: d’altro canto la B di Lgbt+ sta proprio per bisessuale e, quindi, l’orgoglio bisessuale è anche celebrato durante il mese del Pride. Beh, in realta sì: semplicemente perché, che ci crediate o no, i bisessuali si ritrovano spesso ad essere discriminati sia negli ambienti eterosessuali ...

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo : "Pamela Prati perché ti sei innamorata di un'idea?". "Sono una cretina" : "Io ho molti dubbi su questa vicenda, ma da donna mi chiedo soprattutto come sia possibile che una persona come lei, anche di spettacolo, si sia innamorata di un'idea. Si sia innamorata di un fantasma?". Nunzia De Girolamo, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, si scontra con Pamela Pra

Brescia - Balotelli snobba Ronaldo e la Juventus : “Non mi esalta giocarci contro - è una partita come le altre” : L’attaccante del Brescia ha scontato la squalifica di quattro giornate ricevuta in Francia ed è pronto a scendere in campo contro la Juventus E’ finalmente arrivata l’ora di Mario Balotelli, l’attaccante del Brescia è pronto a tornare in campo dopo la squalifica di quattro giornate ricevuta ai tempi del Marsiglia. Marco Alpozzi/LaPresse Il suo ‘nuovo’ debutto in Serie A non sarà però affatto semplice, ...

Venezia - l’unico sopravvissuto allo schianto del motoscafo offshore : “La lunata Non si vedeva. Le autorità mettano delle luci - salveranno vite” : La “lunata” non si vedeva, perché non segnalata in modo sufficiente dalle luci. Quella scogliera bassa realizzata alla bocca di porto del Lido, per proteggere le strutture del Mose, era praticamente invisibile perfino per la sofisticata strumentazione di bordo, capace di scrutare la notte. È questa l’accusa che l’unico sopravvissuto dell’incidente nautico con tre vittime, avvenuto a Venezia, ha formulato parlando con il ...