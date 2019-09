La storia del becchino canterino è l' apoteosi dell' italianità

La mostra “La guerra addosso” alla Casa della Memoria e della storia di Roma : alla Casa della Memoria e della Storia la mostra foto – documentaria “LA guerra addosso”. Tracce del primo conflitto mondiale sui corpi e nelle menti dei sopravvissuti, L’esposizione, a ingresso libero, mette in risalto l’impatto traumatico della Grande guerra e l’opera di assistenza sui campi di battaglia e nelle retrovie. Casa della Memoria e della Storia 26 settembre – 14 novembre 2019 inaugurazione 26 settembre ore 18.00 Le moderne ...

Thomas Cook - colosso del turismo dichiara bancarotta dopo 178 anni di storia : Il colosso britannico dei tour operator, Thomas Cook, ha dichiarato bancarotta dopo 178 anni di storia. Sono saltate le trattative con i creditori

Ostia : 26 settembre si raccontano storia e vicende del Mare di Roma : Roma – Il Chiostro del Municipio X ospita giovedì 26 settembre (alle ore 18) “Ostia chi è e chi siamo” una iniziativa promossa dall’Amministrazione lidense con l’intento di ripercorrere, seppur brevemente ed attraverso testimonianze culturali, la storia del Mare di Roma. “Una passeggiata culturale in prosa, musica e poesia” curata da Nicola Zitelli e Alessandro Palmieri, con la partecipazione di Maurizio Marcelli. Tre professionisti, tre ...

Comunisti - nazisti e la livella della storia : Alessandro Gnocchi Il Parlamento europeo ha votato quasi all'unanimità una risoluzione che equipara nazismo e comunismo. La decisione ha fatto infuriare qualche stalinista fuori tempo massimo, ma, davanti alla firma del patto Molotov-Ribbentrop, c'è poco da discutere. Sovietici e nazisti erano alleati nei fatti e disposti a dividersi prima la Polonia e poi l'Europa. Stalin si fece cogliere di sorpresa da Hitler. Si fidava. Ma il ...

DIRETTA ITALIA TURCHIA/ Streaming video Rai : Europei volley - la storia del match : DIRETTA ITALIA TURCHIA: info Streaming video Rai del match di pallavolo, valido come ottavo di finale per gli Europei di volley maschile 2019.

La storia della promessa che Trump non avrebbe dovuto fare - dall’inizio : Cosa si sa e cosa non si sa delle pressioni che Trump avrebbe fatto sul presidente ucraino per danneggiare Joe Biden

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA/ Streaming video tv : la storia della partita : DIRETTA ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA Streaming video tv: quote e risultato live della sfida della seconda giornata del campionato PRIMAVERA 1

storia della maialina che voleva convertirsi all’islam e altre storie assurde : Roma. Fare umorismo e autocritica sull’islam è possibile, dice Feby Indirani. Quarant’anni, nata e cresciuta a Giacarta, la capitale dell’Indonesia, la Indirani è giornalista e scrittrice e sulla sua testa non pende nemmeno una fatwa. Sa che il suo lavoro è “sotto osservazione”, ma non c’è il deside

Alex Zanardi instancabile - record del mondo nell’Ironman : show in 8h25' - nuova pagina di storia paralimpica : Alex Zanardi si è superato ancora una volta e, dopo aver vinto due medaglie d’oro ai Mondiali di paraciclismo della scorsa settimana, oggi ha siglato il nuovo record mondiale paralimpico nell’Ironman, la specialità simbolo del triathlon: 3 km a nuoto nell’Adriatico, 180 con l’handbike sulle strade della Romagna e poi una Maratona (41,195 km in carrozzina). L’emiliano ha completato la fatica in 8h25:30 chiudendo ...

La storia di Ocean Viking - la nave dell'ong Sos Mediterranée : Mauro Indelicato Varata nel 1985, fino allo scorso anno la Ocean Viking è stata utilizzata per il trasporto di piattaforme galleggianti: dal 2019 è invece usata da Sos Mediterranée per le missioni di salvataggio nel Mediterraneo La nave Ocean Viking è un mezzo utilizzato dall’Ong francese Sos Mediterranée, che opera insieme a Medici Senza Frontiere, per navigare nel Mediterraneo e soccorrere barconi in difficoltà. Di recente, la ...

Super! Jennifer Lopez da Versace SS 2020 sfila con l'abito che ha fatto la storia del web : Jennifer Lopez è semplicemente bionica, un modello per ogni cinquantenne (donna e uomo). La pop star sfila da Versace alla settimana della moda di Milano indossando esattamente l'abito che ha reso famoso e immortale 19 anni fa ai Grammy del 2000. Impossibile non ricordarlo. Non solo per la scollatura e gli spacchi profondissimi, non solo per la stampa jungle che sapeva già d'estate e di Waiting for tonight, e non solo per il modo in cui quel ...

La commovente storia del capriolo con tre zampe che riconquista la libertà : L'animale è stato salvato dal Centro di recupero animali selvatici Wild Umbria. Per salvargli la vita i medici sono stati...

La storia dell’ex campo per Disneyland che è diventato una scuola tech per le aziende : (crediti: H-Farm) Spiega Riccardo Donadon che “questa stessa area negli anni Novanta era in lizza per ospitare Euro Disney. Non sarà stata scelta come location per il più famoso parco divertimenti europeo, ma sempre un grande parco è diventata”. Fa riferimento alla “sua” creatura, H-Campus, il polo sede di H-Farm, di cui è amministratore delegato e fondatore. Un progetto nato nel 2005 che unisce formazione, investimenti e consulenza alle imprese ...

Chiara Ferragni Unposted è il film con più incassi e presenze nella storia del cinema italiano : Ha segnato un altro record e, checchè se ne dica, anche questa volta Chiara Ferragni ha centrato l’obiettivo: il suo film documentario va ad inserirsi nella storia del cinema italiano come la pellicola con più incassi e presenze della storia. Presentato al Festival del cinema di Venezia 2019, "Chiara Ferragni Unposted" aveva fatto storcere il naso a chi il cinema lo "mastica" e lo vive da sempre. Lei, una influencer, che si è inventata una nuova ...