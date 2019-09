Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019) Qualsiasi prodotto, se pubblicizzato associandolo ad unoivo, buca lo schermo e gli account social dei tifosi-consumatori. Lo scrive Repubblica Affari e Finanza. Isono presentati in versione umanizzata. Mentre controllano la cottura degli spaghetti o versano il detersivo nella lavatrice. Pubblicizzano di tutto. dai rasoi alle carte di credito, dallo shampoo al poker online. E ottengono sempre il risultato sperato dai marchi. Ad aprire la pista di un trend che è ancora in crescita, è stato, 35 anni fa, Michael Jordan. Da lì ci sono caduti tutti: Roger Federer, Neymar, Tiger Woods, Leo Messi, Cristiano Ronaldo. C’è anche Maradona, con il contratto a vita da un miliardo di lire stipulato 30 anni fa con la Puma che, attualizzato in euro oggi arriverebbe a 516 milioni circa. A breve, anche Raheem Sterling, l’attaccante del Manchester City, potrebbe iniziare ad incassare una ...

napolista : I campioni dello sport fanno vendere e le multinazionali li coprono d’oro - ilNapolista - maghiinfarinati : RT @Cambiacasacca: Oggi salutiamo i 10 siriani che in Grecia si sono vestiti tutti uguali con la divisa da pallavolisti, per imbarcarsi su… - SplendorSolis00 : RT @Cambiacasacca: Oggi salutiamo i 10 siriani che in Grecia si sono vestiti tutti uguali con la divisa da pallavolisti, per imbarcarsi su… -