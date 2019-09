Grande Fratello Vip | il rammarico di Serena Grandi | “Avevo pensieri”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 23 settembre 2019) GF Vip,ammette: “Mi dovevo comportare diversamente”ha partecipato alla seconda storica edizione delVip. Un’esperienza quella che è durata poche settimane per l’attrice premio Oscar, venendo eliminata quasi subito. E a tal proposito, nell’intervista rilasciata al settimanale Lei, non ha nascosto di essersi pentita per il modo in cui ha affrontato questa particolare avventura televisiva, asserendo senza tanti mezzi termini quanto segue: “Ho un buon ricordo del GF Vip. Purtroppo avevo dei pensieri per la testa…Se dovessi fare un altro reality mi comporterei in maniera diversa…” E chissà se avrà davvero modo di mettersi alla prova in un altro reality show vip come L’Isola dei Famosi. Gli autori del programma condotto da Alessia Marcuzzi, dopo aver letto questa sua ...

trash_italiano : Ma scusate, alla luce delle recenti rivelazioni, possiamo dire che ASIA NUCCETELLI AL GRANDE FRATELLO NON ERA UNA M… - GassmanGassmann : Non so più come ringraziarvi per il grande successo di MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI!!! Un piccolo film italian… - matteosalvinimi : #Salvini: Ognuno è libero di usare i suoi soldi come meglio crede, senza renderne conto al 'grande fratello' dello… -