Ginnastica ritmica | Mondiali 2019 | le Farfalle non volano | Agiurgiuculese e Baldassarri

Mondiale di Ginnastica ritmica - le “Farfalle” vincono il bronzo in Azerbaigian : Le “Farfalle” azzurre della ginnastica ritmica vincono la medaglia di bronzo ai mondiali a Baku in Azerbaigian nell’esercizio misto con tre cerchi e quattro clavette. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Anna Basta, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti e Martina Santandrea salgono sul gradino più basso del podio iridato con il punteggio di 29.200, dietro alla Russia, prima con 29.450 punti, e il Giappone, secondo con 29.400. ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : l’Italia conquista il bronzo con clavette e cerchi - consolazione per le Farfalle : L’Italia si riscatta parzialmente dalla delusione per il quinto posto nel concorso generale e ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica riesce a conquistare la medaglia di bronzo nella Finale di Specialità con i tre cerchi/quattro clavette (prova non olimpica, a Tokyo 2020 soltanto l’all-around assegnerà il titolo a cinque cerchi). Le Farfalle, ieri incappate in qualche errore di troppo nella gara più importante, sono riuscite a ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia sesta con i cerchi - ora ci prova nel misto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Ora inizierà la finale con cerchi e clavette, l’Italia proverà a conquistare la medaglia per non chiudere a secco questi Mondiali. 13.16 Il Giappone ha vinto la medaglia d’oro nella Finale con le cinque palle: 29.550 per le nipponiche che precedono Bulgaria (29.350) e Russia (28.150). Italia soltanto sesta (25.900) a causa di diverse sbavature. 13.15 Israele ottiene 26.950 ed ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : le Farfalle cercano le medaglie nelle finali di specialità : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca dell’all-around Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica che oggi si concludono a Baku (Azerbaijan), la giornata che chiude la rassegna iridata prevede la disputa delle finali di specialità per le squadre che si daranno battaglia con le cinque palle e nell’esercizio misto: le migliori otto squadre nelle due specialità andranno a ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (23 settembre) : Oggi domenica 22 settembre si disputano le Finali di Specialità per quanto riguarda le squadre ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, a Baku (Azerbaijan) si conclude la rassegna iridata e le formazioni andranno a caccia delle medaglie in due prove non olimpiche. L’Italia, dopo il quinto posto nel concorso generale, cercherà di consolarsi tra le cinque palle e l’esercizio misto ma le Farfalle dovranno tirare fuori il meglio per ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : niente magia per l’Italia - Farfalle quinte nell’all-around. Russia straripante : Alle Farfalle non riesce la magia di confermarsi sul podio nel concorso generale ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica. L’Italia si era presentata a Baku (Azerbaijan) per difendere la medaglia d’argento conquistata lo scorso anno a Sòfia, le ragazze di Emanuela Maccarani avevano tutte le carte in regola per puntare al podio ma purtroppo le azzurre non sono riuscite nell’impresa e si sono dovute accontentare di un quinto posto ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : oro per la Russia nel concorso generale a squadre davanti a Giappone e Bulgaria - quinte le nostre Farfalle! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 16:31 Questa la classifica definitiva: Russia 58.700 Giappone 58.200 Bulgaria 58.000 BieloRussia 56.400 Itala 55.200 16:28 L’Azerbaijan chiude all’ottavo posto dietro anche a Israele e Cina. A questo punto i risultati sono ufficiali. 16:24 Delle tre Nazioni rimaste ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : non riesce l’impresa alle azzurre nell’esercizio misto - Russia ad un passo dalla vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:17 Non riesce l’impresa alle nostre Farfalle: 27.400 nell’esercizio libero e quarto posto virtuale in classifica con il punteggio di 55.200. Ora la BieloRussia che può scavalcare le italiane e insidiare il podio. 16:12 Israele ottiene 27.450 nell’esercizio delle cinque palle e si piazza quarta al momento con il totale di 54.950. In testa sempre la Russia davanti a Giappone ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giappone davanti a Bulgaria dopo la prima rotazione del Gruppo A : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:36 Conclusa la prima rotazione, questa la classifica attuale: Giappone 29.000 Bulgaria 28.800 Ucraina 28.250 Cina 27.150 Finlandia 25.550 13:25 Mancano solo Cina e Canada per concludere la prima rotazione del Gruppo A, al comando sempre Giappone e poi Bulgaria. 13:19 Primo riscontro importante! Nell’esercizio misto la Bulgaria porta a casa un 28.800 ed è due decimi dietro il ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : cominciate le prime rotazioni - attesa per l’Italia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:48 Hanno disputato il primo esercizio solo tre squadre: al momento in testa c’è la Finlandia che ai cinque cerchi ha fatto registrare il punteggio di 25.550, seguono USA e Germania. 12:31 Gli Stati Uniti saranno la prima squadra ad esibirsi, per vedere l’Italia bisognerà aspettare il turno delle 14:30 ore italiane. 12:28 Le Farfalle scenderanno in pedana per fare saltare il ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : le Farfalle a caccia di una medaglia nel concorso generale a squadre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del concorso generale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, dopo cinque giorni riservati alle individualiste è finalmente arrivato il momento dei team che si contendono le medaglie più ambite nell’unica prova olimpica (l’all-around). Le varie compagini si cimenteranno con i cinque cerchi ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (21 settembre) : Oggi sabato 21 settembre si disputa la Finale del concorso generale a squadre ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, a Baku (Azerbaijan) entrano in scena i team dopo i cinque giorni riservati alle individualiste. Le varie formazioni si cimenteranno con i cinque cerchi e con l’esercizio misto, in palio le medaglie dell’all-around e gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è già certa della qualificazione ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : finale individuale - doppietta azzurra a Tokyo 2020!!! Agiurgiuculese sesta - Baldassarri settima! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30: Missione computa, dunque, per le italiane che domani vogliono anche una medaglia a questo Mondiale con le gare a squadre. Appuntamento, dunque, a domani pomeriggio, grazie per averci seguito e buona serata 18.28: Queste le atlete qualificate per le Olimpiadi di Tokyo 2020: 1 AVERINA Dina RUS 91.400 2 AVERINA Arina RUS 91.100 3 ASHRAM Linoy ISR 89.700 4 KALEYN Boryana BUL 86.275 5 ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : finale individuale - Agiurgiuculese e Baldassarri a caccia del pass olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Le ginnaste stanno per scendere in pedana, pronte per il momento della verità. Le migliori 12 della qualifica si sfideranno per le medaglie e per i pass olimpici (ce ne sono 16 in palio, tutte queste 12 dovrebbero raggiungere l’obiettivo). 15.00 La grande favorita è la russa Dina Averina, per il podio poi la gemella Arina Averina e l’israeliana Linoy Ashram. 14.55 Alle 15.40 ...