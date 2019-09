El Camino | il nuovo teaser del film di Breaking Bad

Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=zDSSAmTcvmI Netflix sta centellinando le immagini per quanto riguarda El, ilche farà da sequel alle vicende raccontante nella serie cultoBad. Dopo molti mesi di segretezza e una criptica clip di anticipazione, nella notte degli Emmy la piattaforma di streaming ha diffuso unbreve, che però mostra finalmente il protagonista Jesse Pinkman: l’attore Aaron Paul, infatti, torna a vestire i panni del giovane scapestrato che è sopravvissuto ai tragici avvenimenti dell’episodio finale della serie, in cui ha perso la vita anche il suo amico e mentore Walter White (Bryan Cranston). In questovideo vediamo Jesse seduto in macchina, proprio quel modello di auto che dà il nome al titolo ale su cui è fuggito nell’epilogo seriale, mentre visibilmente turbato fuma una sigaretta. Dall’autoradio ...

