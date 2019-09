Sud | Conte | ‘serve piano europeo con fiscalità di vantaggio | Ue deve aiutare’

Sud : Conte - ‘invertiremo ritardo - se riparte Mezzogiorno riparte Paese’ (2) : (AdnKronos) – “Tra il 2008 e il 2018 l’Italia ha sperimentato un doppio divario di crescita – ha rimarcato il premier – esterno nei confronti della media Europea, e un divario interno fra le diverse aree del paese”.Conte ha snocciolato i numeri su questo tema: “Mentre il Pil dell’Ue – ha spiegato – è di circa 10 punti percentuali al di sopra dei livelli del 2008, il Pil italiano ...

Sud : Conte - ‘consolidare imprese bancarie per sostegno imprese’ : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo fare di tutto, nell’ambito delle competenze del governo, per stimolare e favorire il consolidamento delle imprese bancarie per garantire il potenziamento dell’offerta di finanziamento e sostegno finanziario, economico all’intero sistema produttivo del Mezzogiorno. Ci stiamo lavorando e confidiamo di qui a poco, con l’aiuto di Bankitalia, di poter tornare a offrire ...

Sud : Conte - ‘invertiremo ritardo - se riparte Mezzogiorno riparte Paese’ : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Il ritardo del sud dipende dal fatto che per troppi anni non sono stati compiuti gli investimenti necessari in queste aree. Il governo è profondamente convinto della necessità di invertire questo processo con un piano straordinario per il Mezzogiorno, proiettato in una dimensione strutturale di lungo periodo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Foggia per ...

Giuseppe Conte incontra i sindacati : "Giù le tasse sul lavoro - investimenti al Sud" : "Alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti 'verdi', e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno sono priorità che siamo determinati a mettere al centro della prossima manovra economica". Giuseppe Conte ha inc

Da Bonifazi a Cucca - dalla Garavini alla Sudano : chi sono i 12 senatori che vanno con Renzi. A Palazzo Madama determinanti per il Conte 2 : E’ al Senato che Matteo Renzi gioca la prima partita fondamentale per dare un senso e un peso al progetto, o come la chiama lui “sfida”, di Italia Viva. Qui il governo Conte 2 ha dieci senatori di margine per avere la maggioranza. Attualmente sono 12 i parlamentari che hanno comunicato stamattina l’addio al gruppo Pd di Palazzo Madama per unirsi a Italia viva. Si tratta di Francesco Bonifazi, Matteo Renzi, Teresa ...

Conte ai sindacati : «Meno tasse sul lavoro - lotta all'evasione e un piano per il Sud» : «Ho accolto al vostra richiesta di un incontro urgente per discutere insieme a voi delle misure che riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell'economia italiana in vista...

Conte alla Fiera del Levante : "Piano per il Sud - <br> a partire dall'alta velocità" : Il Premier Giuseppe Conte, per la sua seconda uscita pubblica da quando è stato rinominato Presidente del Consiglio a capo del governo giallorosso, è andato oggi a inaugurare la Fiera del Levante 2019 a Bari e ha fatto un discorso ovviamente incentrato sul Mezzogiorno:"Mai come adesso il Sud ha l'occasione di essere al centro dell'agenda politica italiana ed europea. Il tema sarà parte integrante del patto con l'Europa che ho proposto mercoledì ...

Il premier Conte : "Subito un piano straordinario per il Sud - a partire da Alta Velocità. Impegno perché Bari ospiti G20" : Il Presidente del Consiglio ha inaugurato la Fiera del Levante, dedicando al Mezzogiorno il suo primo discorso pubblico dopo la fiducia: "Il Sud è al centro del patto con l'Europa che ho proposto mercoledì a Bruxelles"

Conte : un piano europeo per il Sud : Conte: un piano europeo per il Sud. "Ho avuto modo di condividere con la neopresidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

Conte : Piano per Sud con Patto europeo : 11.12 Il governo lavora a"un Piano strutturale di rilancio del Sud che sarà parte integrante del 'Patto con l'Europa'che ho proposto ieri a Bruxelles".Lo spiega il premier in una lettera sul 'Quotidiano del Sud' in risposta al"manifesto per l'Italia"pubblicato ieri dal giornale e che il premier rilancia su Fb. Sulle autonomie,Conte sottolinea: "L'azione riformatrice del governo mira a promuovere,nel rispetto della Carta,le legittime pretese ...

Autonomia : Gruppo Zaia - Conte all'Ue chiede lo statuto speciale per il Sud : Venezia, 11 set. (AdnKronos) - “Il Veneto, forte dei suoi 2.328.947 voti al referendum del 2017, aveva chiesto l’Autonomia. Un’esigenza motivata dalla volontà di migliorare i servizi per i cittadini, per le sue imprese, le sue scuole, i suoi ospedali. La Regione del Veneto e il presidente Luca Zaia

Gentiloni e piano Conte sul Sud Ue Ora Berlino teme l'Italia (e Macron) : Con il Conte bis l'Italia torna a contare in Europa e ora la Germania inizia a preoccuparsi. La nomina di Gentiloni mette a rischio l'inflessibilità sui conti e il piano M5s sul Sud manda in archivio Segui su affaritaliani.it

