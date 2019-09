Lutsenko vince anche il Memorial Pantani | ‘Un’azione consigliata da Martinelli’

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) È un momento d’oro per Alexey. Dopo aver conquistato la Coppa Sabatini con una lunga azione solitaria il corridore della Astana ha firmato ieriildi Cesenatico con un altro numero ragguardevole. Nella corsa dedicata al Pirata, il campione del Kazakistan ha attaccato a un paio di chilometri dall’arrivo per riportarsi sui tre fuggitivi al comando e poi batterli in volata.ha poi spiegato come questa azione sia nata sul momento grazie ad un’intuizione del suo Ds Giuseppe Martinelli, storico tecnico diche teneva molto a questa corsa.: ‘Martinelli conosce bene il traguardo’ Se alla Coppa Sabatini di giovedì scorso Alexeyaveva scelto l’attacco da lontano perre e confezionare una vera impresa, ieri alha firmato una perfetta stoccata da finisseur per completare una doppietta di successi di grande ...

