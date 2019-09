Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 22 settembre 2019) La giornata che segnava il ritorno all'azione del movimento di protesta dei "", in piazza a Parigi per il loro45, è trascorsa: solo un gruppo di radicali è riuscito ad infiltrare la marcia per il clima,però provocare violenze grazie all'intervento delle forze dell'ordine, schierate in forze. Proprio la marcia sul clima si è rivelato il corteo principale della giornata: gli organizzatori hanno parlato di 50mila partecipanti - inizialmente avevano fornito la cifra di 38mila - un dato che la Prefettura Parigina ha ridimensionato a circa 15mila.Come riporta il quotidiano francese Le Figaro le ong Youth For Climate e Greenpeace France hanno inoltre comunicato che nelle altre analoghe manifestazioni organizzate in tutto il Paese 15mila persone sono scese in piazza a Lione (5mila, secondo la Prefettura locale), 10mila a Grenoble, 5mila a ...

ilfogliettone : Atto 45 Gilet Gialli tarscorso senza gravi incidenti - - carla7310 : RT @Lantidiplomatic: 'Gilet gialli'. Atto 45. Scontri sugli Champs-Elysées. Lacrimogeni sui manifestanti, decine di arresti Questa è l'#… - Dimeneguarde : 'Gilet gialli'. Atto 45. Scontri sugli Champs-Elysées. Lacrimogeni sui manifestanti, decine di arresti -