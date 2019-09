Previsioni Meteo : pesante - imminente maltempo su molte regioni. Massima allerta sul medio-alto Tirreno [MAPPE] : Inizio weekend con tempo ampiamente soleggiato e stabile, ma non inganni il bel tempo. Da Ovest si sta preparando un attacco instabile massiccio, a opera di correnti perturbate oceaniche, con prospettive di pesante maltempo su molte regioni, soprattutto del medio-alto Tirreno. Si tratterà di un flusso perturbato pilotato da correnti portanti dapprima sudoccidentali poi più direttamente occidentali con significative avvezioni di vorticità alle ...

Previsioni Meteo 21 settembre : sabato di sole - domenica torna il maltempo : Le Previsioni meteo di oggi sabato 21 settembre dicono che sarà una giornata prevalentemente serena in gran parte dell’Italia. Una giornata di “tregua” in attesa della burrasca autunnale e l'ondata di maltempo che domani colpirà la penisola. Oggi previsto qualche rovescio sulla Sicilia orientale e, in serata, su Piemonte e Liguria.Continua a leggere

MotoGP - GP Aragon 2019 : le Previsioni meteo. Rischio pioggia per le qualifiche e la gara : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE MotoGP DI FP3 DALLE 9.55 E DI FP4 E qualifiche DALLE 13.30 (21 SETTEMBRE) Sul tracciato di Aragon (Spagna), sede del quattordicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, andranno in scena oggi le qualifiche e domani la gara. Valentino Rossi e la sua Yamaha sono apparsi in netta ripresa rispetto alle difficoltà dell’ultimo periodo. Il “Dottore” ha messo in mostra un’ottima confidenza con la M1 ...

Previsioni Meteo - arriva il maltempo : scendono le temperature anche al sud : L'abbassamento della temperatura ed i temporali di cui parlano in queste ore le Previsioni meteo, interesseranno anche la Sicilia

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Meteo a Pisa e Provincia La Previsione per Sabato 21 Settembre 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo inizialmente soleggiato ma con tendenza ad aumento della nuvolosità in giornata. I Venti risulteranno deboli, con locali rinforzi dai quadranti di Scirocco dal pomeriggio Le Temperature risulteranno in lieve aumento I Mari risulteranno poco mossi, ma con ...

Le Previsioni Meteo del weekend da sabato 21 a domenica 22 settembre : Ancora un po’ di sole sabato, piogge domenica. Sono queste le previsioni meteo per il weekend del 21 e 22 settembre. La settimana, secondo gli esperti, dovrebbe quindi chiudersi con una nuova perturbazione sull’Italia (LE previsioni). Il meteo di sabato 21 Per sabato è previsto su gran parte del Paese tempo soleggiato, con temperature diurne gradevoli e in linea - o poco sopra - con le medie. Già in serata, però, in diverse zone aumenterà la ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : Settembre si chiude con maltempo al Centro-Nord e caldo in tutt’Italia : Negli ultimi giorni, il maltempo ha colpito l’Italia scendendo lungo la penisola fino a coinvolgere anche le regioni meridionali e ha prodotto una riduzione delle temperature. Sembra che il maltempo continuerà anche nell’ultima settimana del mese di Settembre, almeno al Centro-Nord, mentre le temperature resteranno al di sopra della media su tutto il Paese. Ecco le Previsioni mensili del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 23 ...

Previsioni Meteo : ottobre al via con correnti fredde da Nord e tempo instabile [DETTAGLI e MAPPE] : E’ da diversi giorni che le simulazioni modellistiche sul medio-lungo periodo propongono scenari più propriamente autunnali, proprio in corrispondenza dell’avvio del mese di ottobre. Già in questa seconda metà di settembre stiamo vivendo e vivremo delle fasi instabili irregolari, a tratti anche con pesante maltempo, tuttavia alternate a altre più tranquille e calde. Esse sono tipiche del passaggio stagionale, dall’estate che ...

Previsioni Meteo : si espande l’alta pressione - locali temporali su isole e Calabria [MAPPE] : Fase perturbata oramai alle spalle, perlomeno su gran parte del territorio italiano. L’alta pressione del Centro Europa avanza verso il Mediterraneo centrale, favorendo la stabilità via via un po’ su tutte le regioni peninsulari. La matrice settentrionale anticiclonica, però, incentiva correnti settentrionali lungo il fianco orientale dell’alta pressione, correnti quindi più fredde con calo termico, per oggi, abbastanza ...

Meteo Roma : Previsioni per sabato 21 settembre : Meteo Roma: previsioni per sabato 21 settembre Tempo stabile nella giornata di sabato con ampie schiarite al mattino, qualche nube nel pomeriggio; in serata le nubi saranno più compatte e nella notte si attendono piogge sparse. Piogge anche domenica mattina prima di un generale peggioramento che porterà maltempo con temporali intensi sia nel pomeriggio sia nella serata. Temperature comprese tra +15°C e +28°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : forti rovesci e temporali - temperature in deciso calo : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per la giornata di oggi, domani e prossimi giorni, fino al 26 Settembre 2019. Oggi al Nord parzialmente nuvoloso con tendenza a schiarire su gran parte delle regioni, salvo sul Piemonte per addensamenti persistenti di nubi basse compatte sui settori occidentali fino a tarda sera. Centro e Sardegna: precipitazioni residue sulle coste del Lazio centro-meridionale in rapido esaurimento; ...

Previsioni Meteo Toscana : temporali in arrivo e temperature in calo : Le Previsioni Meteo per la Toscana fornite dal Lamma: domani cielo velato, possibili prime piogge in serata a partire dall’Arcipelago e costa. Venti: deboli orientali, tendenti a scirocco dal pomeriggio con rinforzi sull’Arcipelago. Mari: poco mossi, in aumento dal pomeriggio-sera. temperature: minime in sensibile calo, massime in lieve aumento. Elevata escursione termica giornaliera. Domenica molto nuvoloso o coperto con ...

Previsioni Meteo 20 settembre : ultimi temporali e allerta al Sud - domani torna il sole : Le Previsioni meteo di oggi venerdì 20 settembre indicano tempo ancora instabile al Nord, con delle schiarite nel pomeriggio. Al Centro-Italia, dopo le piogge dei giorni scorsi, torna il sole. Ancora qualche temporale invece al Sud, soprattutto su Salento, Calabria e Sicilia: c'è l'allerta meteo della Protezione Civile. domani tornerà il sole.Continua a leggere

Previsioni Meteo 22/25 settembre : altro forte maltempo. Italia nel mirino di un vortice atlantico [MAPPE] : Sembrava delinearsi un periodo anticiclonico più o meno tranquillo, solo la settimana scorsa, magari con estate settembrina piuttosto persistente, invece, giorno dopo giorno, dalle simulazioni dei modelli matematici vengono fuori sempre nuove sorprese. D’altronde, il periodo di cambio stagionale non è certo quello più predisponente per lunghi periodi di stabilità anche se, va detto, dal 26 potrebbe prospettarsi un’altra fase calda e ...