Libri | ecco l’epopea del Nordest che ci spiega chi siamo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) “Nello scorrere lento dei mesi, quelli tra l’interminabile tramonto degli anni Cinquanta e l’alba frenetica degli anni Sessanta, quasi che un decennio fosse collegato con la catena a un passato antichissimo e il decennio successivo a una speranza d’irrefrenabile modernità, e così effettivamente avvenne in buona parte dell’Italia, insomma in quel breve periodo di mezzo, qui da noi, a Paesenovo, non accadde niente di nulla, tanto che a vederci pareva fossimo gente pronta a far torto all’avanguardia, noi!“. Un libro totale, dove la musicalità di un linguaggio popolare si mescola sapientemente con un’approfondita analisi sociologica e storica di un territorio, una linea di mezzo slabbrata e assorbente tra Friuli e Veneto. Si tratta di Pane e ferro. Il Novecento, qui da noi, di Massimiliano Santarossa (Biblioteca dell’Immagine).a Paesenovo, nome di fantasia di ...

