De Micheli: fare verità su grandi opere

Sul tema delleserve "un'operazioneche racconti agli italiani come,anche nella disponibilità di riconoscere che qualcuna di queste possa non essere necessaria, noi non possiamo lasciare questo Paese fuori dall'Europa in termini di collegamenti" Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti,Paola De, nel corso del convegno di studi amministrativi a Varenna.(Di sabato 21 settembre 2019)