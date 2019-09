Roma | nuova partnership con la Federazione calcistica della Nigeria

Roma - presentata la terza maglia : tutto lo spettacolo della nuova divisa [FOTO] : Fiducia ritrovata in casa Roma, la squadra di Fonseca è reduce dal convincente successo in campionato contro il Sassuolo, 4-2 il risultato finale, nel frattempo è stata presentata la terza maglia. La divisa è di colore blu scuro ed è caratterizzata da un colletto rosso con scollo a V giallo e bordi delle maniche giallorossi. Il logo vintage Nike ‘Futura’ contribuisce a evocare il passato, mentre la stampa a motivo jacquard su tutta la ...

Sette Meraviglie - la nuova stagione su Sky Arte tutta dedicata a Roma : Sette Meraviglie, la serie Sky Original che racconta la scoperta dei grandi simboli del patrimonio artistico italiano realizzata con le più moderne tecniche di ripresa, dedica la sua nuova stagione alle Meraviglie di Roma. In onda in prima visione su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) tutti i mArtedì dal 17 Settembre, la serie attraversa in Sette episodi la storia millenaria della città eterna, per condurre lo spettatore...

Roma. Palazzo Senatorio : domani nuova apertura al pubblico : Visita guidata gratuita del Palazzo Senatorio del Campidoglio, organizzata dall’amministrazione capitolina domenica 15 settembre. Dalle 10 alle 19 le storiche

Moto – Ducati anticipa il 2020 : presentato il Monster 1200 S in una nuova proposta cRomatica [GALLERY] : Anteprima Ducati MY2020: il Monster 1200 S diventa “Black on Black” Ducati anticipa il 2020 presentando una nuova proposta cromatica per il Monster 1200 S. Per la prossima stagione la livrea della più iconica tra le naked sarà “Black on Black”, colorazione che alterna parti in nero lucido a parti verniciate in nero opaco. Il Monster 1200 S rimarrà disponibile anche nel tradizionale Rosso Ducati. L’inedita ...

Musica per Roma - la nuova stagione dei concerti e dei grandi festival : L’Auditorium Parco della Musica riapre al pubblico con una nuova stagione di concerti e festival di Musica per Roma, che

"Duce - Duce!". Cori e saluti Romani - anche Forza Nuova protesta a Montecitorio : Momenti di tensione tra forze dell’ordine e militanti di estrema destra che cercavano di raggiungere piazza Montecitorio per partecipare alla manifestazione Lega-Fdi contro l’esecutivo giallo-rosso. Un centinaio di militanti di Forza Nuova guidati dal leader Roberto Fiore sono stati bloccati dalla polizia a Largo Chigi dove hanno inneggiato al duce esibendosi in saluti romani e hanno scandito slogan contro l’Unione Europea, il ...

Roma : esplode palazzina a Fonte Nuova - un ustionato : Una palazzina di tre piani è esplosa in Via Giovanni Verga, nel Comune di Fonte Nuova, alle porte di Roma. Risulta una persona ustionata, trasportata all’ospedale con l’Elisoccorso. Il personale dei vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e sono impegnati nello smassamento del materiale coinvolto nell’esplosione. Sul posto due Squadre VVF, un’Autobotte VVF, un’Autoscala VVF, Carro Crolli VVF, ...

Rebecchini (Acer) : "Governo sia inizio fase nuova per Roma" : Roma, 4 sett. (AdnKronos) - “Non possiamo che plaudire alla formazione di questo nuovo governo, che in tempi rapidi ha ricomposto una situazione molto complicata, soddisfacendo i mercati internazionali e mettendo al riparo il mondo delle imprese”. E' quanto afferma il presidente di Ance Roma Acer Ni

Ire Roma : da rosa di campo nuova arma per lotta al Mesotelioma : Roma – Il gruppo di ricerca dell’Istituto nazionale Tumori Regina Elena (Ire) di Roma coordinato da Sabrina Strano e Giovanni Blandino, ricercatori del laboratorio di Oncogenomica ed Epigenetica, ha identificato negli estratti dei fiori della Filipendula vulgaris, un arbusto perenne appartenente alla famiglia delle rosacee, dei componenti capaci di riprogrammare il metabolismo di un tumore raro e molto aggressivo, il Mesotelioma. ...

Nuova forte scossa di terremoto in Romania : epicentro tra Bra?ov - Buzau e Foc?ani - grande paura in Transilvania : Un’altra forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa la Romania: la scossa s’è verificata alle 13:52 di oggi ed è stata di magnitudo 4.6. Pochi giorni fa, Venerdì 30 Agosto, un’altra scossa di magnitudo 4.5 aveva colpito la stessa area: siamo nel cuore della Transilvania, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, tra le città di Bra?ov, Buzau e Foc?ani dove la gente impaurita s’è riversata in ...

Temptation Island Vip – Chi è Federica Spano? L’ex corteggiatrice Romana nella nuova avventura da tentatrice [GALLERY] : Federica Spano nella nuova veste di tentatrice: ecco chi è la bella romana, vecchia conoscenza di Uomini e Donne Non è stata ancora svelata la data d’inizio, ma manca poco per la prima puntata di Temptation Islan Vip: sei coppie famose metteranno alla prova il loro amore, vivendo 21 giorni separatamente, a stretto contatto 24 ore su 24 con bellissimi tentatori e tentatrici. Tra coloro che cercheranno dai fare cadere in tentazione i ...

Crash Roma - la musica live raddoppia : al via la nuova stagione artistica : Si riaccendono i riflettori dell’intimo e suggestivo palco del Crash Roma, per una nuova straordinaria stagione musicale. Cantautori, musicisti classici e una nuova sorprendente rassegna jazz: nel piccolo grande tempio del gusto enogastronomico di Roma, raddoppiano gli appuntamenti tra musica live, arte e cultura Tutto pronto per la nuova stagione musicale del Crash Roma, l’intimo e suggestivo locale nel cuore del quartiere Trieste, a ...