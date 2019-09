Rosy Abate | anticipazioni secondo episodio | Rosalia si mette al fianco di Antonio

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019)2 ritornerà in onda con la seconda puntata venerdì 20 settembre su Canale 5. Infatti per il grande debutto Mediaset ha scelto di fare una vera e propria sorpresa ai telespettatori che negli anni si sono appassionati alla fiction, che tra l'altro da quest'anno vede come primi attori Vittorio Magazzù (Leonardo) e Davide Devenuto (Costello). Nelsi prevedono molti colpi di scena, in modo particolare per la Regina di Palermo che si ritroverà coinvolta in vicende della camorra per aiutare il figlio.2, seconda puntata in onda il 20 settembre Gli spoiler sulla seconda puntata di2, in onda venerdì sera in prima serata su Canale 5, svelano l'attenzione sarà puntata maggiormente su Leonardo, ormai quasi un uomo, il quale si è reso partecipe del tragico decesso della funzionaria Nadia Aversa. Infatti, la Polizia si è già ...

enn_0000 : RT @sandrinaadmni: Non si parlerà mai abbastanza della bravura di Giulia Michelini. Amo ogni sua interpretazione, ma nei panni di Rosy Abat… - isorrisidiem : RT @sandrinaadmni: Non si parlerà mai abbastanza della bravura di Giulia Michelini. Amo ogni sua interpretazione, ma nei panni di Rosy Abat… - _Valealizzi_ : RT @crowenfeels_: -E tu chi sei? -La madre e il prossimo te lo sparo in bocca È SEMPRE LA NOSTRA ROSY ABATE. #RosyAbate2 -