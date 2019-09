La rassegna stampa di giovedì 19 settembre – Il magone Herrera | la Dinamo fulmina la Dea

La rassegna stampa di mercoledì 18 settembre – Le prime pagine di calcio : “Napoleone” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivare le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. In primo piano ovviamente l’impresa del Napoli che ha vinto all’esordio in Champions League contro il Liverppol, grande prestazione per la squadra di Carlo Ancelotti con l’allenatore che ha preparato la partita in modo ...

La rassegna stampa di martedì 17 settembre : in primo piano l’inizio in Champions delle italiane : La rassegna stampa di martedì 17 settembre – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi si concentrano sull’inizio della Champions League 2019-2020. Quattro le squadre impegnate, due esordiscono questa sera: Inter e Napoli, al cospetto rispettivamente di Slavia Praga e Liverpool. “Ale Italia” titola la Gazzetta dello Sport: “Del Piero accende la Champions”, l’intervista all’ex ...

La rassegna stampa di lunedì 16 settembre – Le prime pagine di calcio : “Pum Pum che derby” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea titola con ‘Pum Pum che derby”, con riferimento alla giornata che si è giocata ma con la testa anche alla quarta giornata. Nella gara di ieri sera successo con fatica del Milan in trasferta contro il Verona, decide una rete ...

La rassegna stampa di domenica 15 settembre – Sensi unico - per la Juventus è allarme Champions [FOTO] : rassegna stampa – Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi tornano sugli anticipi del sabato di Serie A. La Juventus si ferma a Firenze e rischia addirittura la sconfitta sotto i colpi di un’ottima Fiorentina. Il Napoli riparte con la doppietta di Mertens alla Sampdoria, l’Inter prosegue la sua marcia con la vittoria di misura contro l’Udinese. “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello ...

La rassegna stampa di sabato 14 settembre : le tre big in campo - duello a distanza Juve - Inter e Napoli [FOTO] : La rassegna stampa di sabato 14 settembre: in primo piano tra i principali quotidiani sportivi spiccano i tre anticipi odierni che vedono scendere in campo le tre ‘big’ del nostro campionato, Juventus, Inter e Napoli. “Ricomincia dai tre” titola il Corriere dello Sport: “Sarri, Ancelotti e Conte riaprono la Serie A. “Testa a testa, Sarri e Conte duello a distanza” è il titolo della Gazzetta dello ...

La rassegna stampa di venerdì 13 settembre – Le prime pagine di calcio : “Conte cala gli assi” : Continua il nostro classifico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante e già in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. ...

rassegna stampa di giovedì 12 settembre – CR7 non molla - Ancelotti si vergogna - nessuno come Donnarumma [FOTO] : Rassegna stampa – Cristiano Ronaldo è il protagonista assoluto delle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani odierni. Il portoghese non si ferma mai. Ora sogna nuovi record e il sesto Pallone d’Oro. Sulla Gazzetta dello Sport spazio anche per il nuovo stadio di Milano, che potrebbe avere gli stessi costruttori dell’impianto del Tottenham. Intanto Donnarumma è risultato essere il portiere più decisivo tra i primi 5 ...

La rassegna stampa di mercoledì 11 settembre – In primo piano l’Inter - De Ligt e i cori sull’Heysel [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 11 settembre – Sono diversi e svariati gli argomenti in primo piano tra i principali quotidiani sportivi di oggi. La Gazzetta dello Sport concentra le sue attenzioni sull’Inter, definita ‘ a 3 stelle’. Con Conte che è l’allenatore più pagato, Zhang entrato nel board dell’Eca e Lukaku bomber leader. Il Corriere dello Sport riprende invece le parole di Commisso, ...

La rassegna stampa di martedì 10 settembre – Le prime pagine di calcio : “Palloni d’oro” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei primi bilanci. “Palloni d’oro’ titola la Rosea, ecco gli stipendi di calciatori, nel massimo campionato italiano 1.360 ...

La rassegna stampa di lunedì 9 settembre – Italia ci 6 - Reclerc [FOTO] : rassegna stampa – Sui quotidiani in edicola oggi, 9 settembre, si parla dei due fatti principali avvenuti nella giornata di ieri: la vittoria della Nazionale Italiana e il trionfo di Leclerc nel Gran Premio di Monza. Sono 6 su 6 per l’Italia di Mancini che si è sbarazzata anche della Finlandia con le reti di Immobile e di Jorginho su calcio di rigore. Dopo 9 anni Monza torna a colorarsi di rosso grazie al giovane fenomeno ...

La rassegna stampa di domenica 8 settembre - le prime pagine di calcio : “Italia - si cambia” : La rassegna stampa di domenica 8 settembre – Weekend senza campionato, a tenere banco è la Nazionale di Roberto Mancini. Impegno non semplice in Finlandia per gli azzurri dopo la vittoria in Armenia di giovedì. Potrebbe apportare qualche cambio il ct dell’Italia, come titola in prima pagine il Corriere dello Sport: “Italia, si cambia”, scrive il quotidiano romano. “Stasera contro i finlandesi è pronta una ...

La rassegna stampa di sabato 7 settembre : “Ronaldo Fast & Furious” : La rassegna stampa di sabato 7 settembre – Argomenti vari e disparati nelle prime pagine di oggi, all’alba di un weekend senza campionato. La Gazzetta dello Sport dedica il suo riquadro centrale a Cristiano: “Ronaldo Fast & Furious” si legge. “Incredibile CR7, a 34 anni è il più veloce della A”. Il Corriere dello Sport parla invece di Federico Chiesa: “Salviamo Chiesa”, si legge. ...

La rassegna stampa di venerdì 6 settembre – Le prime pagine di calcio : “l’Italia del Gallo” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea titola con ‘L’Italia del Gallo’, con riferimento alla partita di ieri valida per le qualificazioni ad Euro 2020, successo in trasferta contro l’Italia contro l’Armenia trascinata da un grande Belotti, 1-3 ...

La rassegna stampa di giovedì 5 settembre – Can Can Juve - nervi tesi - corri forte Italia! [FOTO] : rassegna stampa – Due i fatti principali sui quotidiani sportivi in edicola oggi, 5 settembre: il caso Emre Can e la Nazionale italiana che torna in campo. La Gazzetta dello Sport titola “Can Can Juve” con la rabbia e poi le scuse del turco-tedesco. “Italia attack” è invece il titolo scelto per gli azzurri di Mancini. Il corriere dello Sport apre con “Juve nervi tesi” e la ricostruzione della ...