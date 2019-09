Renzi | gruppi Italia Viva annuncio a Camera e Senato martedì

Pd - Renzi se ne va : “È un bene per tutti - anche per Conte. Subito i gruppi parlamentari. Parte della sinistra mi vede come un intruso” : Matteo Renzi va via dal Pd e fonderà un suo partito. Prima partiranno i gruppi parlamentari, formati da una trentina tra deputati e senatori, già “questa settimana”. “E saranno un bene per tutti”. Non solo per il segretario dem Nicola Zingaretti, ma anche per il premier Giuseppe Conte perché “probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare” del nuovo esecutivo che giudica “un ...

Renzi è pronto a lanciare i suoi gruppi in Parlamento : i fedelissimi favorevoli e contrari : Matteo Renzi è ormai pronto a lanciare l'iniziativa dei gruppi autonomi in Parlamento, ma tra i Renziani stessi non sono pochi a nutrire dubbi sull'operazione. Alessia Morani, tra le più fedeli tra le parlamentari Renziane, afferma senza mezzi termini che lei resterà nel Partito Democratico e si spinge a fare appello a tutti perché non si metta in difficoltà il governo giallorosso nel giorno in cui si completa la squadra. Un'altra prima linea ...

Renzi verso l’addio al Pd - gruppi parlamentari pronti : Sarebbero pronti i nuovi gruppi Renziani: Matteo Renzi potrebbe tenerli a battesimo, alla Camera e al Senato, dopo averne parlato anche con il premier Giuseppe Conte e anche con Luigi Di Maio. Perche', questa la premessa fatta da piu' di una fonte Renziana, nascerebbero non contro il governo, ma a suo sostegno. E sarebbero l'embrione di quella che i Renziani definiscono la "separazione consensuale" dal Pd, che potrebbe dare il via (magari alla ...

Lo spettro scissione agita il Pd. Appelli all'unità - ma Renzi lavora ai suoi gruppi : La scissione dei Renziani dal Pd sembra più vicina che mai. Sarebbero pronti i nuovi gruppi Renziani: Matteo Renzi potrebbe tenerli a battesimo, alla Camera e al Senato, dopo averne parlato con il premier Giuseppe Conte e anche con Luigi Di Maio. Perché, questa la premessa fatta da più di una fonte Renziana, nascerebbero non contro il governo, ma a suo sostegno. E sarebbero l’embrione di quella che i Renziani ...

