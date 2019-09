Pronostici Champions League Quote e scommesse | Dea corsara a Zagabria?

Champions League - al via con i Pronostici di William Hill : Inter e Atalanta favorite : Si aprono le danze della nuova stagione di Champions League, che infiammerà gli stadi europei per condurre le due formazioni più forti alla resa dei conti di sabato 30 maggio 2020. William Hill, in gioco dal 1934, scandisce ogni giornata del torneo con le sue Quote Maggiorate e dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback. Riparte la Champions League, che da stasera impegnerà i ...

Pronostici Champions League – I consigli di CalcioWeb : i cechi dello Slavia Praga possono…vedere la porta : Pronostici Champions League – Torna oggi la Champions League. Si parte alle 18,55 con la prima italiana a scendere in campo: l’Inter di Antonio Conte riceve lo Slavia Praga. Stesso orario per Lione Zenit, in serata esordio del Napoli al San Paolo contro il Liverpool. Interessanti sfide tra Borussia Dortmund e Barcellona e tra Chelsea e Valencia. Domani sarà il turno delle altre due italiane: Juventus (in Spagna contro ...

Pronostici Champions League - le quote di Sisal Matchpoint : Juve sfavorita - l’Atalanta parte davanti : La caccia della Juventus alla tanto agognata Champions League riparte dal Wanda Metropolitano, dove va in scena la rivincita di Atletico Madrid – Juventus, di nuovo in sfida dopo l’eliminazione subita dai Colchoneros proprio per mano dei bianconeri agli ottavi dello scorso anno. La squadra di Sarri arriva all’incontro dopo una prestazione opaca contro la Fiorentina nella scorsa di campionato, con gli spagnoli servirà una immediata svolta ...

Pronostici Champions League – Inter e Napoli - si comincia : le quote di Sisal Matchpoint sulle gare di domani : L’Inter di Conte, dopo l’en plein in campionato, fa il suo esordio in Champions League ospitando a San Siro lo Slavia Praga, che torna nella massima competizione europea dopo 12 anni di assenza. La prima uscita in Champions sarà vincente per i nerazzurri, che secondo gli esperti di Sisal Matchpoint sono nettamente favoriti, a 1.35, per il blitz dei cechi a San Siro si sale a 9 volte la posta, il pareggio viaggia a quota 5.00. Dalla parte ...