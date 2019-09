Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “? Ci sara’ spazio anche per lui”. Sono le dichiarazioni di Pavel, vicepresidente della Juventus ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, l’argentino è quasi un caso, la Joya non riesce ad essere protagonista ed in questo inizio di stagione non è stato preso in considerazione con continuità. “E’ un grande giocatore – ha aggiunto – Fa parte della rosa e sono contento di lui. L’ho visto molto bene in allenamento e lo avra’ visto anche l’allenatore. Ci sara’ spazio anche per lui”. LEGGI ANCHE –> Calciomercato, altro colpaccio a zero della Juve: mossa della Fiorentina e testa a testa Udinese-GenoaL'articoloinCalcioWeb.

Sport_Mediaset : #Sarri, che rischio lasciare fuori ancora #Dybala! Articolo di @StefanoDiscreti - Dami92Damiano : @piperitafrancy Secondo me non possiamo stare ancora con cuadrado, io non mi sarei mai venduta cancelo per Danilo e… - CalcioWeb : #Dybala ancora in panchina: #Nedved risponde così -